В Сети разошлось "дружеское" фото, на котором главред газпромовского "Эха Москвы" Алексей Венедиктов как будто отчитывается пресс-секретарю Путина за свой очередной визит в Киев. И получает указания на новый, уже анонсированный, — в начале сентября. Ну, что-то типа "Передайте папе, работаем...", я не знаю, как в той банде шестёрки общаются с паханами. И вишенка на тортике — эфир с ручным шариком Кремля на "либеральном" "Эхе Москвы". А вишенка на коктейле — пост на сайте "Эха", где Венедиктов публично сдаёт малину. Говоря, что Зеленский, якобы, не против базирования "Эха" Кремля в Киеве. Думаю, что брехня, но для отчета шефу, живущему в своём мире, сгодится.

Песков и Венедиктов fakty.ua

Друзья, живущие в Москве, рассказали, какая там на днях случилась истерика: разоблачение агентуры Кремля в виде "Эха Москвы" их сильно задело. Когда высказались почти все медийные авторитеты Украины, там поняли, что Украина видит парашют за спиной у Веника.

Тем не менее, есть и тревожные симптомы. Таким я считаю внезапное исключение Романа Бессмертного из состава участников Минской группы. Комментируя ее, Роман дал понять, что новый президент Украины надеется на реальные шаги Путина по урегулированию на Донбассе. Рассчитывает на гипотетическую договороспособность русского фюрера. Если это так, то в этом мне видится большая ошибка.

А сегодня мой друг журналисты Игорь Соловей, долгое время работавший собкором Укринформа в Москве, написал, что, согласно его источникам, Венедиктов может играть роль нового посредника между Москвой и Киевом — вместо отправленного Зеленским на дипломатичекую помойку Медведчука. Пока это только предположение. Но если предположить, что оно верно, я вижу тут еще одну ошибку, которая может привести к серьезным последствиям. Я убежден, что как представитель врага Венедиктов намного хитрее, умнее и опаснее Медведчука для президента Зеленского и Украины как государства.

Не исключено, что Кремль начал реализацию сценария "Троянский конь" с псевдолибералом Веником в главной роли. Этот сценарий нам всем важно и нужно сорвать. И первым делом СБУ стоило бы без объяснения причин перестать пускать Троянского коня в Украину. О том, что Украине надо отказаться от Крыма и так далее, он уже на запрет на въезд вполне наговорил. А вой про зажим "свободы слова" Украина уж как-то переживет. Вот Израиль, где я сейчас нахожусь, любого, кто его спецслужбам кажется в стране лишним, может молча развернуть из аэропорта. И — как говорится, пусть говорят. Это наше суверенное право.

И напоследок — моя короткая инструкция всем, кто когда-либо о чем-либо решит договориться с Путиным, поверить ему. Я расскажу таким людям, как оно будет.

Итак. Если вы решили о чём-то договориться с Путиным, то будьте прагматиками — сразу заказывайте себе гроб, веревку, топор и нож. Потому что всё, о чем вы можете с ним договориться, — это каким способом он вас кончит. Тоже, впрочем, не факт, но хотя бы есть вероятность.

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