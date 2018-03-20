Агресія РФ проти України: Рада прийняла важливу постанову

Верховна Рада прийняла постанову № 5463 "Про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України".

Відповідну постанову підтримали 229 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляється на сторінці Ради в Twitter.

Постановою рекомендовано президенту "створити міжвідомчий орган, який буде відповідальний за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Російської Федерації як держави-агресора".

Також президента закликали забезпечити розробку єдиної узагальненої правової позиції України щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.

У свою чергу Кабміну рекомендовано розробити методику визначення збитку і обсягу збитків, завданих Україні збройною агресією Росії. Більш того, пропонується внести в Раду законопроект про реєстр фізичних і юридичних осіб, які постраждали від збройної агресії РФ.

ГПУ, СБУ і Міноборони доручили створити єдину базу даних доказів агресії РФ проти України, здійснення військових і злочинів проти людяності, які привели до особливо тяжких наслідків.

Генпрокуратурі також доручили надавати Міжнародному кримінальному суду всі відповідні докази, матеріали і документи, необхідні для проведення ним розслідування злочинів, скоєних вищими посадовими особами РФ і керівниками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше МЗС України запропонував вийти з СНД і розірвати дружбу з Росією.