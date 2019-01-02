''Атаки'' Росії та фальсифікації: Аваков озвучив головні загрози на виборах президента

В Україні розпочалася передвиборча кампанія. Традиційно в цей період в Україні ситуація напружена до межі. Не в новинку напади на агітаторів, захоплення штабів і маніпуляції на виборчих дільницях.

В інтерв'ю Інтерфакс-Україна міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, розповів як поліція діятиме під час виборів і чи варто чекати провокацій Росії.

Про вплив кандидатів на правоохоронців

Міністр Аваков підкреслив, що поліція буде поводитися як незалежний державний інститут.

"Ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Зеленський, ні Бойко, ні Гриценко, ні будь-хто інший, із одного боку не можуть розраховувати на преференції з боку Національної поліції, з іншого — можуть розраховувати на захист своїх прав, навіть якщо мені особисто, як політичному міністру, хтось із них несимпатичний. Для цього ми і розділили посади політичного міністра і глави Національної поліції, який має 5-річний контракт і досить незалежний", — заявив глава МВС.

Як поліція реагуватиме на спроби фальсифікувати вибори

Поліція не буде покривати ніяких "каруселей", ніяких схем, ніяких "сіток", не буде в цьому брати участь, і припинятиме всі незаконні схеми. Для цього вже був підписаний меморандум із Центрвиборчкомом.

"Під час виборчого процесу повна монополія на силу належатиме винятково Національній поліції і Нацгвардії. Ніяких цивільних груп, "тітушок", "національних дружин", патріотичних активістів та інших! Усе буде дуже жорстко припинятися, я заздалегідь попереджаю. Вони всі це вже добре знають, але ще раз я це повторю публічно: навіть якщо ці "сітки" і "каруселі" якось пов'язані з кимось із представників влади, це нічого не змінить у нашій реакції на них!", — підкреслив Аваков.

Водночас міністр запевнив, що поліція працюватиме однаково як для представників опозиції, так і для влади.

"Так ось я вам кажу, що МВС у цілому і Національна поліція зокрема не братимуть участі ні в одній із таких схем. Крім того, якщо це зараз дійде від "точки намірів" до "точки реалізації", незалежно від можливості конфлікту всередині коаліції, я займу однозначну позицію, і ми будемо діяти жорстко! Упевнений, тут мене цілком підтримає і генпрокурор", — сказав керівник відомства.

Аваков УНІАН

Про те, як силовики відреагують на спроби захопити виборчкоми або ділянки

На думку Авакова, якщо правоохоронці змогли захистити вибори у складному 2014 році, то зробити це зараз буде набагато простіше.

"Підозрюю, що будуть спроби атакувати і виборчі дільниці, і комісії, і багато ще чого... Послухайте, ми забезпечили нормальне проведення виборів у важкому 2014 році, маючи значно менші можливості — і ми точно знаємо, як провести їх зараз. Проводяться і технічні, і тактичні навчання, тренінги, підготовка співробітників. У нас буде дуже складне завдання, але, думаю, МВС повністю до нього готове".

Про безпеку кандидатів у президенти

Арсен Аваков запевняє, що його відомство готове взяти під охорону всіх основних кандидатів. Водночас його співробітники будуть працювати як професіонали, а не як "шпигуни-влади".

"У нас достатньо серйозна оперативна компонента, ми бачимо групи, які супроводжують по областях Гриценка, Тимошенко, групи, які намагаються виставляти проти Порошенка. Ми розуміємо, хто все це організовує, як це відбувається і навіщо. Побачимо склад злочину — втрутимося. Поки ж, у всіх цих попередніх політичних іграх — нас турбує виключно безпека процесу. І я попереджаю, що поліція буде жорстко реагувати на політичні ігри, які переходять межі безпеки і законності.

Ми готові кожного кандидата в президенти забезпечити належним рівнем поліцейської охорони, щоб за необхідності поліцейські сили могли втрутитися, не допустити загострення", — переконує міністр.

Петро Порошенко Версія.Інфо

Керівник МВС пояснює, що охорона буде не тільки фізична. Не обов'язково, що навколо кандидата будут ходити "дядьки з пістолетом".

"Ми чудово бачимо, що в низці випадків, разом із політичними опонентами в провокаціях беруть участь окремі недобросовісні чиновники. Це може привести до високого рівня дискредитації державних інститутів в цілому, і ми отримаємо негативні наслідки більш глобальні, ніж програш конкретного політика".

Вплив Томосу на вибори

За словами Авакова, потенційно церковне питання може гостро вплинути на вибори в Україні. Його будуть використовувати як кандидати, так і недоброзичливці ззовні.

"Я хочу підкреслити, що ми нікому не дозволимо застосовувати силові варіанти. Не треба наймати загони, щоб охороняти Лавру або якийсь храм, загони з кожної зі сторін будуть нами роззброєні, а всі силові спроби жорстко припинені... Я нікому не дозволю втручатися у відносини між парафіями і шукати тут приводи для дестабілізації.

Я допускаю провокації з боку Росії. Наприклад, хтось десь захопить якийсь храм, підпалить, не дай Бог, загинуть люди, й туди Путін, умовно кажучи, особисто на вертольоті прилетить і почне кричати, що гинуть люди, і духовенство, і "русскій мір". Ми не повинні дати можливості це зробити. Тому як превенція — жорстка реакція поліції на найменші порушення", — упевнений Аваков.

Росія ж, за словами міністра, може використовувати в Україні налагоджену схему кібератак і втручання у вибори через пропаганду.

"Не думаю, що Росія буде фізично втручатися у вибори, але вони вже постараються проявити максимальну активність у пропаганді — і будуть дивитися, може ми самі собі "голову зламаємо". А ми, як доросле демократичне суспільство, повинні проявити мудрість не доставити їм цього задоволення!" — вважає глава МВС.

Про посилення законодавства за фальсифікацію

У Раді вже зареєстрований проект закону про посилення покарання за порушення виборчих правил. Йдеться про законопроект №8270, який передбачає покарання як за підкуп, так і за продаж голосів.

"Мною ініційований і зараз перебуває у парламенті законопроект, який посилює покарання за порушення в сфері виборчого законодавства. Добре було б, якби в січні-лютому 2019-го він був проголосований. Якщо він не буде проголосований, доведеться визнати, що і провладні, й опозиційні політичні сили зацікавлені у "каламутній водичці". Це говоритиме про рівень політичної культури сьогодні. Я б дуже хотів помилятися", — зазначив Аваков.