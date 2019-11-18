Абромавичуса звинуватили у подвійному громадянстві в Литві: деталі гучного скандалу

Подвійний громадянин Литви й України, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України, а зараз гендиректор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус грубо порушив Закон про громадянство Литовської Республіки та має бути позбавлений громадянства цієї країни.

Про це йдеться в матеріалі литовської газети Lietuvos Rytas. Як стверджується в статті, за литовськими законами, Абромавичус мусив звернутися за дозволом до уряду Литовської Республіки, щоб працювати міністром економіки України й генеральним директором "Укроборонпрому", але такого дозволу він не попросив.

Крім того, колишній суддя Конституційного суду Литви, професор конституційної юстиції Вітаутас Сінкявічюс заявив, що громадянин Литовської Республіки, який поступив на державну службу іншої країни, включно з політичними посадами, та водночас не отримав дозволу уряду Литви, має бути позбавлений громадянства.

Айварас Абромавичус hvylya.net

Він підкреслив, що таке рішення має бути ухвалено, навіть якби цей громадянин на сьогодні вже не працював на державній службі іншої країни.

Також у статті зазначається, що, за законодавством Литви, державна служба іншої держави включає і роботу в організаціях, яким надано функції державного управління, і для роботи на посаді в такій організації потрібно громадянство іншої держави. Посада генерального директора "Укроборонпрому" саме підпадає під таку категорію.

Згідно з "Законом України про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" і з Статутом державного концерну "Укроборонпром", концерн виконує низку функцій державного управління.

Як зазначається в матеріалі, глава "Укроборонпрому" теж має отримати і доступ до державних таємниць від Служби безпеки України, а такий доступ, згідно з "Законом України про державну таємницю", видається тільки громадянам України. Таким чином, пише Lietuvos Rytas, Абромавічус систематично порушує закон про громадянство Литовської Республіки, не звертаючись до уряду Литви за дозволом на роботу головою "Укроборонпрому".

Lietuvos Rytas пояснює, що Абромавічус не звернувся за дозволом до уряду Литви, тому що в Україні стало б відомо, що він не виконав свого зобов'язання, даного в грудні 2014 року, коли отримував громадянство України від тодішнього президента України Петра Порошенка, – протягом двох років відмовитися від громадянства Литовської Республіки.

Тоді з'ясувався б той факт, що він публічно брехав, що він автоматично втратив громадянство Литви, коли вступив до громадянства України, підкреслюють литовські журналісти.

Зі свого боку прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс зажадав від Міністерства внутрішніх справ Литви публічно пояснити, чи законно Абромавичус є громадянином Литовської Республіки.

"Якщо виникають сумніви щодо законності громадянства громадянина Литовської Республіки, ці сумніви мають бути розвіяні. Компетентні органи влади мусять вжити всіх необхідних заходів, щоб це було зроблено", – заявив журналістам Скверняліс.

Він підкреслив, "що якщо встановлені відповідні підстави, відповідальні інституції мають вжити заходів для припинення громадянства".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Абромавичус заявив про прийдешні масові звільнення на підприємствах концерну "Укроборонпром".

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