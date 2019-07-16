"Або зметуть, або назавжди": Андрухович дав похмурий прогноз про Зеленського

Президентство Володимира Зеленського може або закінчитися достроково через нові потрясіння в Україні, або залишиться довічним.

Такий прогноз озвучив відомий український письменник Юрій Андрухович в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він не виключив, що історія Зеленського стане своєрідним повторенням епохи утікача Януковича, якого також привів до влади електорат, не здатний мислити критично.

Юрій Андрухович

"Мені перестають подобатися люди, співвітчизники. Я починаю на них дивитися з точки зору "ой, цей, мабуть, теж голосував за Зе". Або "ця схожа на таку, яка голосувала". Мені дуже не подобається ця зміна влади. Інтуїція підказує мені, що це колективний або переформатований Янукович-2 і варто налаштовуватися на агресивну, віроломну, підступну і в кінцевому підсумку антиукраїнську хвилю. Сподіваюся, що якась чергова хвиля змете цю ситуацію раніше, ніж можна було очікувати. А з іншого боку, якщо не змете, то це назавжди", – попередив Андрухович.

У цьому контексті він запропонував Соколовій укласти парі, висловивши переконання, що Зеленський не дотримає обіцянку про один президентський термін, якщо йому не доведеться екстрено піти з політики.

"Можемо сьогодні на всю Україну піти на парі, що якщо пан Зеленський відбуде повний термін, то він в жодному разі не виконає обіцянку йти тільки на один термін. Він обов'язково залишатиметься. Якщо для них не мають значення ті речі, які вони вчора говорили, то яке значення матиме те, що вони п'ять років тому говорили?" – підсумував письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська письменниця Оксана Забужко вважає, що Зеленський не відчуває абсолютно ніякого зв'язку з Україною. Він як і раніше сприймає все, що відбувається, як шоу, зрежисоване Москвою.

Раніше вона сказала, що приголомшливій перемозі на виборах президента України Володимира Зеленського передували роки підготовки суспільства до цього. Загалом цю подію можна сміливо порівняти з Брексітом у Великобританії, який також ретельно опрацьовувався фахівцями.

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