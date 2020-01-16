"А під столом шмаркля?" Нардеп показав безкультур’я у Раді

Депутати Верховної Ради вражають не тільки кількістю влаштованих ними скандалів і курйозів, а й своєю безкультурною поведінкою.

На це звернув увагу народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото недопалка, залишеного кимось із парламентаріїв у сесійній залі.

"Так тепер виглядають робочі місця у ВР. Всі пристойні слова у мене закінчилися", – підписав знімок нардеп.

Недопалок у Раді Facebook Володимира Ар'єва

У коментарях під його дописом українці припустили, що хтось із нардепів дійсно курив прямо на робочому місці.

"Не бачив, хто поклав, тому не можу сказати. Але сектор "слуг", – відповів на це Ар’єв.

Інші ж підписники почали жартувати, згадавши нещодавнє відео із заступником фракції "Голос" Ярославом Юрчишиним, який попався за огидним заняттям – парламентарій колупався у носі.

"Пустої пляшки від горілки невистачає!", "За 100 к зп. Епоха жадібності скінчилася", "А на партах ручкою пишуть?", "Судячи з учорашнього відео, десь там під столом має бути приліплена шмаркля", "А ВР є громадським місцем?", "Скоро буде вишкрябано: "Тут був Вася!" і матюки", "Та не перебільшуйте. Не презерватив , та й то добре!", – діляться думками українці.

Скриншот коментарів Facebook Володимира Ар'єва

Скриншот коментарів Facebook Володимира Ар'єва

Скриншот коментарів Facebook Володимира Ар'єва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня на засіданні Верховної Ради України трапилися два нові курйозні випадки з нардепами. Так, депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива розглядав відверті фото прямо під час голосування, а заступник фракції "Голос" Ярослав Юрчишин колупався у носі.

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