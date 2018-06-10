А чи потрібен новий? Українцям нагадали курс Києва

Євроатлантична інтеграція України та звільнення окупованих територій є нинішнім курсом країни.

Про це у своєму Facebook написав народний депутат, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, коментуючи заяви окремих політиків про необхідність змінити курс України.

"Нинішній курс країни - це євроінтеграція, безвіз з ЄС, шлях до вступу до НАТО, зміцнення армії, звільнення окупованих і анексованих територій, відновлення української мови, кіно, музики і топонімики, всебічна децентралізація і права для громад, вільний ринок (втч землі), фінансова і валютна лібералізація, судова та інші проєвропейські реформи, боротьба з корупцією та інвестиційна і бізнесова привабливість", - написав він.

Ар'єв зазначив, що Україна "більш-менш рухається в заданому напрямку, зважаючи на велетенські обсяги проблемної спадщини". За його словами, проблемою також є помилкове розуміння процесу і мети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Ар'єв заявив про проблеми Європи через нову гібридну війни Росії.