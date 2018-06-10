УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

А чи потрібен новий? Українцям нагадали курс Києва

1.3тЧитати новину російською

Євроатлантична інтеграція України та звільнення окупованих територій є нинішнім курсом країни.

Про це у своєму Facebook написав народний депутат, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, коментуючи заяви окремих політиків про необхідність змінити курс України.

"Нинішній курс країни - це євроінтеграція, безвіз з ЄС, шлях до вступу до НАТО, зміцнення армії, звільнення окупованих і анексованих територій, відновлення української мови, кіно, музики і топонімики, всебічна децентралізація і права для громад, вільний ринок (втч землі), фінансова і валютна лібералізація, судова та інші проєвропейські реформи, боротьба з корупцією та інвестиційна і бізнесова привабливість", - написав він.

Ар'єв зазначив, що Україна "більш-менш рухається в заданому напрямку, зважаючи на велетенські обсяги проблемної спадщини". За його словами, проблемою також є помилкове розуміння процесу і мети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Ар'єв заявив про проблеми Європи через нову гібридну війни Росії.

Читайте всі новини по темі "євроінтеграція" на сайті "Обозреватель".

Тема
євроінтеграція
Особа
Володимир Ар'єв
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги