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Сергій Одарич
Сергій Одарич
політик Всі статті автора

Найбільша система здирництва і розкрадання бюджетних коштів

1.5т

Після тривалої перерви провів три дні у Черкасах.

Мав кілька десятків зустрічей, з абсолютно різними людьми.

Висновок в усіх єдиний - у Черкасах побудована найбільша і бездоганна система здирництва і розкрадання бюджетних коштів. Зараз закінчують вибудовувати систему викрадання коштів прямо з гаманців пересічних громадян.

Вдумайтесь - три комунальних підприємства (ЖЕКи) абсолютно "випадково" подають не всі документи на три конкурси. І на всіх трьох конкурсах право утримувати і обслуговувати багатоповерхівки (понад 1200 будинків) "випадково" отримує один і той самий приватний підприємець!

А на наступний день "випадково" суттєво виростають тарифи.

Як сказав би Остап Бендер: "А що - і так можна було???"

Черкасцям легко зрозуміти масштаби розкрадання бюджету. Просте порівняння:

Я був міським головою неповних 8 років. Загальна сума доходів бюджету розвитку за ці роки РАЗОМ УЗЯТІ була трохи більше 200 млн грн. (без врахування кількох десятків мільйонів цільвих державних субвенцій).

З 2016 року завдяки реформі децентралізації бюджет розвитку Черкас отримує цих 200 млн грн КОЖНІ ТРИ МІСЯЦІ!

Фінансові можливості у теперішньої влади у 32 рази (!!!) більші, ніж були у нашої команди.

За кошти, які за ці роки надійшли до бюджету розвитку, можна було по 2 рази (!!!) заасфальтувати КОЖНУ вулицю і КОЖЕН провулок.

Для довідки: на повне асфальтування міста потрібно 1,2 мільярда грн. Доходи бюджету розвитку з 2016 року - майже 3 мільярди.

А що ми маємо - плитка і тільки плитка. Всьо буде плитка!

Лишилося в мене лише одне питання - скільки коштів має вкрасти міська влада, щоб громада її врешті розігнала?

500 мільйонів?

1 мільярд?

2 мільярди?

Безмежно?

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Автор
Сергій Одарич Сергій Одарич
Місце
Україна Черкаси
Джерело
Джерело: Facebook Сергія Одарича
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