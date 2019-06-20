Парламентська виборча кампанія розгортається, і в Києві з׳явився перший технічний кандидат. Це – чинний депутат "Київради" від партії "Єдність" Віталій Павлик.

Висувається по 216-му виборчому округу, до якого входять частина Дарницького та Дніпровського районів столиці. Павлик уже балотувався по цьому округу. Було це на парламентських виборах 2012-го року, за його депутатства в Київраді від "Блоку Черновецького". Та в результаті Павлик тоді зняв свою кандидатуру. Чому? Все дуже просто: по 216-му округу йшов ще один член команди Черновецького – Олександр Супруненко.

Верховна Рада України

Це той самий Супруненко, який уперше був обраний до Ради за списками "Партії регіонів". За всі свої каденції "прославився" голосуванням за антидемократичні закони: Харківські угоди, закон Ківалова-Колесніченка. Тож Павлик виконував для Супруненка роль "технічного" кандидата ще сім років назад, у 2012-му. Супруненкові тоді не вдалося зайти в Раду. Проте він виграв парламентські вибори у 2014-му, на цьому ж, 216-му окрузі.

Щоб прослідкувати між цими двома фігурами зв׳язок, який триває і нині, копати глибоко не треба. Так, раніше Павлик був помічником-консультантом Супруненка. Цікаво, що наразі ці функції виконує дружина Віталія Павлика – Марина Павлик. Тобто, співпрацюють сімейними підрядами.

Останнім часом прізвища Супруненка-Павлика фігурували в контексті розслідувань руху "Чесно" щодо того, як піаряться на державних субвенціях нардепи-мажоритарники. Аналітики "Чесно" стверджують, що державні гроші на 216-й виборчий округ були виділені зовсім не випадково. Мовляв, ці кошти дали в обмін за голосування за Держбюджет-2018.

Супруненко активно піарився на проектах, які реалізовували на 216-му окрузі коштом платників податків. Ну а поруч із ним, при розрізанні червоних стрічок, з׳являвся Павлик, демонструючи, що ніби-то також причетний до здобутків для людей. Соцмережі Супруненка-Павлика рясніли повідомленнями про відкриття дитячих майданчиків, спортивних зал, тощо.

Супруненко вже зареєструвався для участі в парламентських виборах 2019-го року, йтиме по мажоритарці від згаданого округу на лівому березі столиці. Тож, схоже, знову вирішив спробувати трюк із "технічним Павликом".

Технології із використанням технічних кандидатів на українських виборах – не нові. Минулі президентські перегони – тому свідчення. Для чого це потрібно? Технічні кандидати "пасуться" на полі основного конкурента, відбираючи в нього голоси. "Технічних" використовують, як інструмент для чорного піару. За їхній рахунок збільшують представництво у виборчих комісіях: там, де більше спостерігачів від основного кандидата – ширше поле для впливу на вибори.

Але технічні кандидати, своєю чергою, перетворюють вибори на шоу, нівелюють саму їхню ідею. В результаті увага виборця розпорошується, вибори сприймаються, як щось не серйозне. Технічний кандидат може створювати навколо себе шум, аби прикрити, як реальний роздає гречку. Тож виборці уже можуть робити свої висновки про тих претендентів на крісло в майбутньому парламенті, від яких з׳являються технічні кандидати.

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