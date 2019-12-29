Україна і "Л/ДНР" провели великий обмін: хто повернувся і кого відпустили

У неділю, 29 грудня, на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними Л/ДНР. Всього в Україну повернулися 76 полонених.

На місці проведення обміну були присутні представники Офісу президента України, ОБСЄ, представники так званого "апарату омбудсменів ДНР і ЛНР", Червоний Хрест і силовики. Спочатку провели обмін з так званою "ЛНР" - їм передали 63 людей, натомість отримали 25 українців, а після з "ДНР" - там звільнили 51 українця і передали терористам 60-х.

Раніше стали відомі частини списків як з боку України, так і з боку терористів. Так, Україні передані:

Володимир Дворніков, Віктор Тетюцкій і Сергій Башликов - звинувачуються в теракті біля Палацу спорту в Харкові в 2015 році, в результаті якого загинуло 4 людини. Суд дав терористам довічне і відпустив під особисте зобов'язання.

Один з харківських терористів Telegram-канал Черговий ООС

Микола Бутрименко - звинувачується в тому, що здав терористам українських військовослужбовців, які ночували на його фермі. Десятьох розстріляли, п'ятьох взяли в полон.

Дарина Мастікашева - українська спортсменка, колишня чемпіонка з тхеквондо з Кам'янського, обвинувачена в державній зраді. Її підозрюють у вербуванні колишніх учасників АТО з метою в подальшому підставити їх в Росії, зобразивши терористами.

Мехті Логунов - 85-річний харків'янин, якого звинувачують в зраді і шпигунстві. За словами прокуратури, він збирав інформацію про оборонні замовлення України і збирався передати їх Росії.

Мехті Логунов Telegram-канал Черговий ООС

Максим Місяка - звинувачується у вбивстві трьох чоловік. 1 серпня 2013 року його вбив харківського підприємця Ярослава Бисага, а 9 березня 2014 року розстріляв в кафе підприємця Євгена Слоневського і його знайомого Олега Литвинова.

Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко, Катерина Фотева, Володимир Грубник - підозрюються в організації вибухів в Одесі. Групу з перших чотирьох підозрюють в 14 вибухах і підготовці до ще одного. Слідство вважає, що в 2014-му і на початку 2015-го років вони закладали вибухові пристрої під офісами волонтерських центрів та інших проукраїнських організацій Одеси. Діяльність терористів курирували і фінансували з Росії. Володимир Грубник підозрюється в організації вибуху під стінами СБУ.

Костянтин Калашников - звинувачується в диверсії на залізниці неподалік Іллічівська в 2015 році.

Сергій Долженков (Капітан Какао) - фігурант "справи 2 травня", звинувачується в організації заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.

Капітан Какао Novosti-N

Денис Шатунов - обвинувачений в організації замовного вбивства Сергія Ходіяка, яке вдалося запобігти. Також Шатунов – член антімайдановской групи Куликового поля в Одесі.

Рафаель Лусваргі - бразильський найманець, засуджений за підтримку ДНР.

Руслан Гаджієв - танкіст батальйонів терористів "ЛНР" "Август".

Олег Доронін - служив в так званому батальйоні "Привид", а в квітні перейшов в "народну міліцію ЛНР".

Микола Рубан - "дід-медовик", в січні 2015 го приніс на блокпост українських військових 3-літрову банку меду, подякував за службу і пішов. В результаті один боєць ВСУ загинув, а двоє отримали поранення.

Олег Янішевський, Сергій Тамтура, Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олександр Маринченко - фігуранти справи колишніх "беркутівців" по вбивству 48 осіб на Майдані.

Екс-беркутівці

У свою чергу, терористам були передані:

Богдан Пантюшенко - український танкіст, позивний "Броня". Потрапив в полон під час операції біля села Спартак, розташованого в районі Донецького аеропорту.

Сергій Глондарь і Олександр Коріньков - захоплені в полон в лютому 2015 року під час виконання бойового завдання в районі Дебальцево. Військові потрапили в засідку, в результаті кілька людей загинули.

Іван Дєєв і Сергій Іванчук - пропали в ході розвідки 11 лютого 2017 року Луганській області. Іван Дєєв був нагороджений орденом "За Мужність" 3-го ступеня.

Іван Дєєв

О лександр Геймур і Борис Пундор - 22 травня 2019 року в числі восьми військовослужбовців, рухаючись на вантажному автомобілі в районі Новотроїцького, відхилилися від визначеного маршруту та потрапили в полон. Геймур нагороджений відзнакою Міноборони України "Знак Пошани".

Роман Фурсов - в листопаді 2017 потрапив під обстріл, витягуючи пораненого товариша по службі. Сам отримав поранення і був узятий в полон терористами так званої "ЛНР".

Роман Фурсов

Юрій Євтушок - захоплений 28 травня 2018 року диверсійно-розвідувальною групою терористів так званої "ЛНР".

Василь Жемелінскій - військовий 57-ї бригади ЗСУ. Потрапив в полон терористів "ДНР" 17 лютого 2018 під Пісками.

Станіслав Асєєв - журналіст "Радіо Свобода", засуджений терористами на 15 років за нібито "шпигунство" і "заклики до екстремістської діяльності".

Роман Гісь - терористи звинуватили його в "шпигунстві" і дали 11 років в'язниці. У полоні він провів 805 днів.

Кім Дуванов - український військовослужбовець, потрапив в полон до терористів в травні 2019 року. Автомобіль, де він перебував, збився зі шляху і був захоплений терористами.

Також були передані: Едуард Алоян, Вікторія Вороніна, Тетяна Горбуліч, Володимир Данильченко, Валентина Єременко, Сергій Іванчук, Роман Коркішко, Іван Катишев, Анастасія Мухіна, Денис Олійник, Олександр Павуків, Денис Сігацькій, Валерій Семенов, Анатолій Семеренко, Олена Сорокіна, Валерій Тарасюк, Андрій Яровий, Іванов, Юрій Кучин, Завадський, Микола Ульянов, Олександр Данильченко та інші.

Обмін полоненими в Україні

Обмін полоненими в Україні

Обмін полоненими в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!