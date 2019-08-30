Президент України Володимир Зеленський відвідає 1 вересня з візитом Польщу.

Екс-заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський про те, як далі потрібно будувати україно-польські відносин.

Значення першого офіційного візиту новообраного Президента України до Польщі і його особисте заглиблення в історію та проблематику українсько-польських відносин важко переоцінити. Важливий контекст візиту - вшанування 80-тої річниці початку Другої світової війни. Важливий сам факт нового “вікна можливостей”, який традиційно відкриває зміна влади.

Зеленський і Дуда в Брюселі Andrzej Duda/Facebook

Водночас я раджу пам’ятати, що наші відносини не розпочинаються з “чистого аркуша”. Цінність нових сторінок залежатиме від ґрунтовного розуміння попереднього досвіду. З мого погляду, радив би звернути увагу на п’ять моментів.

По-перше, потрібно виходити з розуміння, що стратегічний характер відносин України з Польщею важив і завжди важитиме більше, ніж будь-які окремі локальні непорозуміння, надто ті, які мають політичну мотивацію.

Стратегічний характер відносин, визнаний Києвом і Варшавою, означає дуже принципову річ: ми потрібні один одному рівною мірою. Це - не просто слова. Наші відносини є принципово важливим фактором безпеки для всієї Європи. Але їхній успіх прямо залежить від трьох принципів: рівності, паритету та усвідомлення взаємної безпекової залежності.

Друге. Питання історичної політики у наших відносинах належать до питань стратегічного характеру. У нас це склалося саме так і має на те свої причини. Від цього факту не можна легковажно або поспішно відмахнутися.

Але “історичний фактор” не повинен переважати сучасне і майбутнє. Україна завжди намагалася дотримуватися такого підходу. Нинішні непорозуміння виникли не з української вини. Але наша сторона здатна і може запропонувати партнерський вихід з такого становища. Його базові постулати - взаємна повага, взаємна поступливість і рівність підходів.

Наші кроки повинні бути взаємні. Підходи з обох сторін мають ґрунтуватися на цивілізованих засадах спільної поваги до минулого. Тут важливе значення має кожен акцент. За визначенням між нами не може бути ані молодшого, ані старшого брата, ані підлеглого, ані ментора і тим паче - монополіста на істину. Дисбаланс у цій дуже чутливій сфері - це завжди міна сповільненої дії, яка може спрацювати згодом і призвести до ще більших непорозумінь, що матиме наслідки й для самого президента.

По-третє, навіть між друзями і партнерами треба укладати чіткі і ясні домовленості. Потрібен конкретний перелік кроків з обох сторін у тих справах, де залишаються проблеми.

Така практика, до речі, матиме корисне значення й для всього спектру відносин. “Проблеми” у наших відносин є відчутним подразником. Але вони не становлять визначального характеру для двосторонньої співпраці. Тому, поруч з картою вирішення проблем, варто вагому публічну увагу звернути на сфери і справи, де в нас є і добра взаємодія, і прогрес, і результат.

По-четверте, під час візиту Президенту України варто звернути виняткову особисту увагу на велику українську діаспору в Польщі - традиційну і сучасну. Українська держава має зробити все для захисту національних, соціальних та інших прав українців у Польщі. Є багато добрих прикладів захисту їхніх прав польською стороною. Але є чимало абсолютно неприйнятних виявів побутової ксенофобії та українофобії проти наших людей.

На ці випадки мусить бути жорстка реакція обох держав. Наша велика діаспора у Польщі - це явище великої ваги для наших двосторонніх відносин. Захист прав українців у Польщі носить для нас виняткове людське і національне значення. Це питання також матиме істотний вплив на майбутні перспективи наших відносин.

І, по-п’яте, новообраному Президенту варто повести розмову про максимально широкий план безпекової взаємодії. У цій сфері наші відносини мають великий потенціал. Перед нами спільна життєва загроза, яку становить російський агресор. Відтак, співпраця України і Польщі в сфері безпеки має бути однією з найвищих серед інших партнерів.

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