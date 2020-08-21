Вірменська модель чи "італійський страйк": що чекає Білорусь. 5 сценаріїв

Незважаючи на зовнішнє загасання хвилювань на вулицях, народний протест білорусів розширюється вглиб країни. Його учасники, опозиція і політичні експерти єдині в думці – країна пройшла точку неповернення.

Українські експерти розмірковують про шляхи поглинання сусідньої держави Росією, а всередині Білорусі задаються тільки одним питанням: коли піде Лукашенко. За шкалою від припинення протестів до ескалації конфлікту, обговорюється більше 5-ти сценаріїв розвитку ситуації. Які з них найбільш вірогідні, розбирався OBOZREVATEL.

Діалог влади і суспільства

Діалог із владою став основною вимогою останньої резолюції ради опозиції. Наприклад, колишній міністр культури Білорусі та член ради опозиції Павло Латушко заявив, що від чинної влади чекають конституційної реформи.

"Можливо, відбуватимуться зміни в конституцію і почнуться певні політичні поступки", – коментує OBOZREVATEL глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Так, Білорусь переходитиме в статус президентсько-парламентської республіки або парламентсько-президентської. Тоді, умовно, будуть сформовані політичні сили, які створять конкуренцію всередині країни. Це перший сценарій. Тоді вдасться уникнути жорстокого пролиття і ми не побачимо там російських військ", – додав він.

Однак, білоруські експерти не вірять, що Лукашенко хотів би обговорювати хоч якісь пропозиції опозиції або, в принципі, готовий до діалогу. Тим часом цей варіант мало влаштує Росію. Так, від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова вже прозвучали меседжі про "неідеальні вибори" і необхідність "діалогу між владою і суспільством".

Міжнародники переконані, що Лукашенко не зможе залишитися при владі

Венесуельський сценарій

Лукашенко, який набрав на виборах нібито 80%, сьогодні втрачає легітимність навіть в очах прихильників. Експерти не на жарт припускають, що вчинені ним помилки часто були підказані людьми з оточення, які бажають йому швидкої відставки. Розуміючи, що Лукашенко відмовиться добровільно покинути посаду, опозиція розвиває ідею "мирної передачі влади".

Створена опоненткою Лукашенка на виборах Світланою Тихановською координаційна рада покликана провести передачу влади й оголосити перевибори президента. В іншому варіанті, якщо Тихановська зможе зайняти заявлену нею позицію національного лідера до відставки чинного президента, у країні буде створено другий уряд.

"Подібні паралелі з ситуацією двовладдя можна провести із кризою в Венесуелі", – розповів OBOZREVATEL директор білоруського Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень Арсеній Сивицький.

"Валерій Цепкало також створив комітет, головне завдання якого – сприяти делегітимізації чинного режиму в Білорусі. Усе це – заявка на створення паралельного уряду", – додав він.

За цього сценарію наступним кроком опозиції має бути визнання другого уряду міжнародним співтовариством. А те, що Тихановська вже почала налагоджувати контакт із заходом, стало помітно за кількістю її звернень до країн ЄС.

"За нашими відомостями, Кремль зараз веде переговори з низкою колишніх і діючих чиновників з метою переконати їх виступити проти Лукашенка і приєднатися до цієї поради. Ключове питання в тому, чи визнає Росія цей орган як альтернативний уряд", – додав політолог.

Вірменська модель

Найімовірнішим сценарієм сьогодні політологи називають вірменізацію Білорусі. Так, у країні повторюється та ж ситуація, що була у Вірменії, коли Кремль не надає підтримки Лукашенку, як не надав одного разу президенту Вірменії Саркисяну.

"Сенс полягає в тому, що Росія разом із західними країнами сприяє звільненню Лукашенка. Водночас Захід визнає особливий характер відносин Білорусі з Росією. Тоді, при тому, що після цього Вірменія заявила про поглиблення військово-політичної інтеграції з РФ, вона отримала певну свободу дій у вибудовуванні зв'язків з ЄС, але в рамках своїх зобов'язань із СОТ і Євразійським економічним союзом", – розповідає білоруський політолог Сивицький

На його думку, таку модель Росія сьогодні активно обговорює з європейськими столицями. Та і в ЄС, наголошують політологи, сьогодні готові віддати РФ дозвіл білоруської кризи. Фактично процес завмер на тому, чи буде в цю гру грати Росія.

"Насправді, подальша доля центральноєвропейських держав і Європи залежить від ситуації в Білорусі. Чи впорається світ із тим бажанням і тією політикою, аншлюсу або анексії Білорусі, яку зараз реалізує Лукашенко як "рука Москви". Адже метою Путіна є відновлення імперії – Радянського Союзу", – вважає експерт Роман Безсмертний

Італійський страйк

На думку колишнього міністра культури Білорусі та учасника координаційної ради опозиції Павла Латушка, якщо Лукашенко відмовиться реагувати на людей на вулицях, то масове повстання поступово перейде в стан "італійського страйку".

Термін з'явився в 1904 році після протесту італійських залізничників. У класичному розумінні, це означає, що люди продовжать виходити на роботу, але виконувати її будуть вкрай непродуктивно, не приносячи результату. До якого низького прибутку це призведе на заводах і держпідприємствах – очевидно.

Опозиція не має наміру припиняти протести, поки Лукашенко не погодиться на діалог

Зелені чоловічки

До силового сценарію зі введенням військ у РФ також готувалися. За інформацією колишнього посла України в республіці Білорусі Романа Безсмертного, у країну вже заїхали "зелені чоловічки". "Без ідентифікаційних знаків, автомобілі без номерів, а солдати без шевронів. Білоруси їх називають "Ввічливі люди". Це проявиться настільки, наскільки опозиції вдасться самоорганізуватися", – вважає Безсмертний. За його словами, якщо опозиція не зможе взяти владу в свої руки, введення військ РФ до Білорусі можливе вже до кінця цього тижня.

"Оприлюднити перехідний уряд, взяти під контроль ситуацію з точки зору діалогу з дипломатичним корпусом і урядами інших країн. Якщо ж опозиція налаштує діалог зі страйкерами, вона візьме ситуацію під контроль і за фактом почне управляти. Якщо це трапиться – не смикнеться ні Путін, ні Лукашенко", – вважає Безсмертний

А на думку експерта Сергія Бикова, силовий сценарій можливий, якщо народні протести перейдуть у стадію революції. У такому разі введення російських військ зможе перетворити Білорусь у гібридний варіант "великої БНР":

"Якщо протести переходитимуть у революційну фазу. Якщо буде насильство проти чиновників, поліцейських – тоді ймовірно, що РФ введе свої війська, щоб допомогти владі Білорусі, – вважає Биков, – вони можуть використовувати війська для підтримки влади в країнах, що входять в ОДКБ. Тоді ми зможемо отримати історію, коли російські військові будуть фактично забезпечувати придушення повстань".

Однак із моменту оголошення результатів виборів, у Кремлі дилема: підтримати Лукашенка чи народ. Вибирати допомогу лідеру, який кілька разів сам себе дискредитував, був "забанений" усім світом і не визнається легітимним народом своєї країни, для РФ було б не логічно. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що зараз немає такої потреби надавати Білорусі військову допомогу.

Як наголосив OBOZREVATEL український експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь, розмови про військову техніку взагалі не мають підстав.

"З 97-го року Білорусь входить до складу союзу держави Республіки Білорусь з РФ. Збройні сили Білорусі по суті є частиною ЗС РФ. Про яку агресію або вторгнення може йти мова?" – коментує Самусь.

Воєнний стан

Альтернативний введенню військ РФ т.зв. жорсткий сценарій можливий у разі активізації хвилі протесту. Одного разу спроби придушити масове повстання шляхом арештів та побиття людей Лукашенко вже зробив, чому він не повторить це знову?

Лукашенко може спробувати ввести воєнний стан, щоб придушити протести

"Якщо ми побачимо зростання протестних акцій, непокору органам державної влади, якщо продовжиться розкол в елітах – усе це підштовхне Лукашенка до введення воєнного стану. Ми вже бачимо, що якісь частини перекидаються в західну Білорусь... Але в такому разі Лукашенко ризикує втратити навіть підтримку армії, яка не піде проти власного населення", – вважає білоруський експерт Сивицький.

Росія "зіллє" Лукашенка

Низка політологів продовжує характеризувати вихід людей на вулиці в Білорусі як "протест без направлення". Але дійсно, ключовим у гаслі "Стоп тарган" був імпульс зупинити режим нескінченної влади однієї людини. Але плутати протест проти фальсифікації виборів зі зміною вектора країни буде помилково.

"У білоруській опозиції і немає ні політичних, ні геополітичних вимог. Давайте уявимо, що скидають Лукашенка, що далі відбувається? Тихановська перемагає. Якщо Тихановська каже, що ми просто стаємо вільною країною, залишається питання, а ви з ким?" – додав Самусь.

Комітет із підготовки трансферу влади Тихановської також уже заявив, що їх метою не є перегляд зовнішньої політики.

"Росія зрозуміла, що Лукашенко став токсичним для власного народу, який у більшості своїй проросійський. І навіть в очах цієї частини Лукашенко втратив легітимність. Тому Кремль буде "зливати" Лукашенка в міру того, як ситуація виходитиме з-під контролю", – сказав Сивицький.

На думку міжнародників, у Кремлі сьогодні тільки зацікавлені в діях опозиції.

"Звичайно, люди протестують щиро і президент їм набрид. Але я впевнений, що спецслужби РФ використовують протест для того, щоб тиснути на Лукашенка і діяти за російським сценарієм", – додав Самусь.

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