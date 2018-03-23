37 цивільних загинули від російських авіаударів по Східній Гуті - активісти

Російська авіація завдала ударів запалювальними бомбами по сирійському місту Ірбін - 37 мирних жителів загинули, заявляють активісти з "Білих шоломів". У Москві звинувачення відкидають.Унаслідок атаки російської авіації запалювальними бомбами по місту Ірбін у сирійському районі Східна Гута в п'ятницю, 23 березня, загинули 37 мирних жителів. Про це заявили в гуманітарній організації "Білі шоломи", повідомляє агенція dpa. Як зазначається, більшість загиблих - жінки та діти, які шукали безпечного укриття від бомбардувань. Тим часом багато цивільних і радикальних бойовиків залишили район Східна Гута.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини також повідомляє, що на Ірбін здійснена атака із застосуванням запалювальних бомб, якої завдала, імовірно, російська авіація. Внаслідок атаки мирні жителі, які переховувалися від обстрілів в укритті, "задихнулися і були спалені", зазначають правозахисники.

Росія ударів по цивільних не визнає

У міністерстві оборони Росії спростували повідомлення правозахисників про те, що російська військова авіація завдала ударів по житлових кварталах Східної Гути і застосовувала запалювальні бомби. У російському відомстві назвали джерела, які повідомили про ці факти, "шахраями на людському горі".

Нагадаємо, 18 лютого урядові війська Сирії за підтримки російської авіації почали наступ на позиції сирійських повстанців у Східній Гуті. За даними Сирійського моніторингового центру, з того часу в районі загинуло понад 1600 мирних жителів. Сирійська урядова армія разом із союзниками захопила вже понад 80 відсотків території анклаву. Повстанці контролюють лише три розділені між собою території.