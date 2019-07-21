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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"300 грн за голос": у "Слузі народу" розкрили схеми підкупу виборців

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На позачергових виборах до Верховної Ради деякі політичні сили купували голоси українців за 300-500 гривень.

Про це, як передає кореспондент OBOZREVATEL, після закінчення голосування 21 липня в штабі партії "Слуга народу" заявив керівник штабу політсили Олександр Корнієнко.

Відзначимо, протягом дня виборів поліція зафіксувала понад 1,5 тисячі звернень від громадян про невідповідність процесу голосування нормам закону, хоча загалом обійшлося без якихось системних зривів.

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Брифінг Корнієнка в штабі "Слуги народу"

Брифінг Корнієнка в штабі "Слуги народу"

Брифінг Корнієнка в штабі "Слуги народу"

Брифінг Корнієнка в штабі "Слуги народу"

Більш детально про порушення і скандали на дострокових парламентських виборах читайте за посиланням.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
політика підкуп Партія "Слуга народу" фотографии
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