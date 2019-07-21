"300 грн за голос": у "Слузі народу" розкрили схеми підкупу виборців

На позачергових виборах до Верховної Ради деякі політичні сили купували голоси українців за 300-500 гривень.

Про це, як передає кореспондент OBOZREVATEL, після закінчення голосування 21 липня в штабі партії "Слуга народу" заявив керівник штабу політсили Олександр Корнієнко.

Відзначимо, протягом дня виборів поліція зафіксувала понад 1,5 тисячі звернень від громадян про невідповідність процесу голосування нормам закону, хоча загалом обійшлося без якихось системних зривів.

Брифінг Корнієнка в штабі "Слуги народу"

Брифінг Корнієнка в штабі "Слуги народу"

Більш детально про порушення і скандали на дострокових парламентських виборах читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

За підрахунками керівництва парії "Слуга народу", їх представники можуть виграти на 80 мажоритарних округах по всій Україні

Про дані Національного екзит-полу щодо перших результатів голосування читайте за посиланням.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал