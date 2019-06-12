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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Уряд закрито. Всі пішли на вибори?

3.3т

Практично всі урядовці ВІП-агітатори з партії Гройсмана чи Порошенка, дехто планує захиститися депутатською недоторканністю у мажоритарному окрузі, а що там з роботою?

Нагадаю, Верховна Рада голосами БПП, НФ та Регіоналами з різних фракцій та груп не відправила Уряд у відставку, тому він формально працює, а фактично - агітує наші бюджетні кошти!

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Новини
Про "відкриті списки" партій на дочасних виборах-2019

Уряд Гройсмана не звітував жодного разу за більше як 3 роки своєї діяльності і до цього часу досі не розглянув та не подав до ВР бюджетну резолюцію на 2020 рік.

Яким буде соціально-економічне життя країни не цікавить ні Президента, ні Уряд, ні Верховну Раду - бо всі пішли на вибори.

Новини
Сміттєва мафія в Україні: ще одна п`ятирічка владної корупції

Для розуміння "успішної" діяльності влади загалом і, уряду зокрема подаю дані зменшення населення України за останні 4 роки (порівнюю для коректності лише перші квартали) через показник природного приросту:

Січень- лютий 2016 - зменшення природного приросту (тобто різниці між тими, хто народився і тими, хто помер)

на 57 тисяч 721;

Січень - лютий 2017 - на 64 тисячі 147;

Січень - лютий 2018 - на 70 тисяч 420;

Січень - лютий 2019 - на 83 тисячі 139 людей!

І ці люди розповідають нам, як треба керувати країною?

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
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Gordon Yury
Gordon Yury
Цікаво, невже пану Томенко приємно копати здихаючу собаку? Може було би краще зосередетись на критиці діючої влади, яка тільки набирає обертів, демонструючи свою нездатність керувати країною. Та й порадити читачам ту партію, яка на його погляд зможе піднести УКРАЇНУ до рівня європейськіх країн. Але не упереджено, виставляючи себе єдиним політиком, який на це здатний, а тих людей, які дійсно переймається долею УКРАЇНИ. Те, що серед них не буде ні людей з команд Зеленського, Тимошенко, Гриценка, Порошенка та інших відомих особистостей - це ясно... Але все ж таки - хто?
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nic nic_
nic nic_
Это теперь к ЗЕ. После Пороха помыли лифты? Какие претензии?Все к Зе.
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