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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Сміттєва мафія в Україні: ще одна п`ятирічка владної корупції

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Сьогодні у Всесвітній день охорони навколишнього середовищ хотів нагадати, що Україна продовжує утримувати статус європейського лідера в номінації "країна сміття".

Нині маємо за оцінками екcпертів

біля 35 тисяч стихійних сміттєзвалищ і

жодного сучасного сміттєпереробного заводу?! Реально сортується лише біля 4% відходів.

Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища

uzfo.biz.ua

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Нагадаю також, що з моменту реєстрації законопроектів (в часи моєї діяльності як Голови Екологічного комітету парламенту), які мусили визначити державну політику у сфері переробки та утилізації сміття пройшло 4 роки!

А віз, точніше СМІТТЯ, і нині тут!

Отож,

- екологічний податок з виробників упаковки заблоковано міжнародними кампаніями та їх лобістами й грантожерами;

- наведення порядку із сортуванням, переробкою та утилізацією блокує місцева влада та дружня до неї сміттєва мафія;

- стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії так і не отримало державної підтримки.

Це означає, що ліквідація сміттєвої мафії стає нагальним завданням вже НОВОЇ ВР та НОВОГО УРЯДУ!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Місце
Україна
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