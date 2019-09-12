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12 вересня • оновлено в 14:39
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Руссификация идет полным ходом

12.3т Читати матеріал російською

Самосожжение удмуртского ученого и педагога Альберта Разина современники, возможно, будут воспринимать не как политический поступок, а как трагедию психики пожилого человека.

Но мы не знаем, как будут воспринимать поступок Разина потомки – и вовсе не обязательно удмурты, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Ведь в истории неоднократно происходили случаи, когда потомки тех, кто содействовал исчезновению того или иного языка и культуры, потом посыпали головы пеплом чужих самосожжений и ставили памятники забытым героям. Впрочем, языки и культуры от этого не оживали, оставаясь в анналах библиотек. Собственно, со многими языками народов России происходит нечто схожее уже сегодня, они становятся библиотечными, ритуальными языками, элементом фольклорных фестивалей, а не обыденной жизни. И, конечно, – как это нам знакомо – языками сел, а не городов. Стоит ли удивляться после этого, что финно-угорскому – тому же удмуртскому – поэту проще издать книгу в Таллинне, чем в Ижевске?

Альберт Разин

Альберт Разин

Крым. Реалии

Русификация народов России идет полным ходом, и не сама по себе, а при активном участии Кремля

Возможно, Альберт Разин мог протестовать иначе. Но факт остается фактом: русификация народов России идет полным ходом, и не сама по себе, а при активном участии Кремля. Думаю, главный мотор этой русификации – сам Владимир Путин, который добился необязательности изучения национальных языков в школах республик России.О том, что происходит с языками национальных меньшинств там, где республик нет, я не говорю. Можно утверждать, что за эти три десятилетия Российская Федерация преуспела с русификацией так, как не смог преуспеть Советский Союз с его показным "интернационализмом". Там, где тот или иной народ составляет большинство населения, еще можно рассчитывать на осторожное сопротивление. Но там, где большинства нет, национальные языки не просто становятся ненужными, их делают ненужными. А молодые люди, чтобы избежать клейма второсортности, пытаются объявить себя уже даже не россиянами, а русскими. А зачем русским удмуртский язык?

Новини
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Российская политика в аннексированном Крыму – во многом следствие той национальной трагедии, которая разворачивается сегодня по всей России

Вероятно, это именно то, что хотел сказать своим самосожжением Альберт Разин – и то, что вряд ли сегодня услышат в Ижевске и Москве. Но то, что не слышат в России, можем услышать мы с вами. И понять, что российская политика в аннексированном Крыму – во многом следствие той национальной трагедии, которая разворачивается сегодня по всей России. Репрессии против крымскотатарских активистов, борьба с Меджлисом – все это пролог к русификации, к стремлению поставить в строй, заставить забыть о своих национальных корнях, привить тот самый вирус второсортности, который, возможно, позже заставит молодого человека стыдиться своего народа и языка, а пожилого человека – пойти на какой-нибудь отчаянный шаг уже не на ижевской, а на симферопольской площади.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Крым. Реалии
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
В 2017 году по требованию Путина генпрокуратура провела проверки в школах национальных регионов, и, например, школы Татарстана стали получать представления прокуратуры с требованиями исключить татарский язык из обязательной программы и перевести его на факультатив. В школах Удмуртии удмуртский язык изучают как... второй иностранный. Это - трагедия, когда в классах свободно владеют удмуртским языком всего один - два ученика. Вообще, это трагедия всех поволжских народов, и не только, которых поглощает "русский мир". Путинская власть прививает соотечественникам неуважение к языкам коренных народов, воспитывая у русских национальное высокомерие и чванство. Да что далеко ходить: послушайте, что говорят соловьевы об украинском языке, что пишут, как уничижительно отзываются об украинском языке в комментариях из-за поребрика на этом сайте. Россия - это империя, заточившая в тисках "русского мира" десятки народов, поставленных в условия исчезновения родных языков даже на своих исторических территориях. А значит, исчезновение грозит самим народам.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Не удержусь. Приведу ещё один пример, который меня в своё время просто ошеломил. Подходит ко мне сын соседа – крымского татарина, первоклассник. Говорит мне: «Здрасссьь… Дядя Ферат, вы можете помочь нарисовать картинку?» И протягивает мне открытку на которой изображён московский Кремль с курантами. Я опешил. Но я ещё больше опешил, когда узнал в чём заключалось домашнее задание. Задание было – выбрать ЛЮБУЮ, подчёркиваю, ЛЮБУЮ открытку и перерисовать с неё рисунок к себе в тетрадку или на отдельный лист. Крымские татары – папа и мама этого первоклассника помогли своему ребёнку с выбором. И это было ещё при Украине! А сейчас, что в их головах сейчас? Вы можете себе представить? А я не просто представляю, я знаю точно, что САМИ крымские татары, в своём подавляющем большинстве (99%) – это осовеченные до мозга костей бессовестные и циничные приспособленцы. Грустно, печально, но это так.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Успехи спецслужб США вдохновляют. Радостно видеть, на что идут деньги американских налогоплательщиков. Прям радуют и радуют. Молодцы! Похвастаться шпионом в администрации Путина может любой сумасшедший, но вывезти его в США - далеко не каждый. Разведка любой страны может тупо кричать, что у них были и есть везде свои шпионы. Но так смешно и пафосно хвастают только американцы. Если он был, зачем им было его вывозить? Что он теперь узнает, расскажет, споёт? И если он такой ценный информатор, а спецслужбы США такие добрые, заботливые и благодарные к стукачам, то почему не дали негодяю новое имя и фактически слили в СМИ, где его можно найти? Или вот это - опять же хвастовство, что знают об испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". И забавные подробности - минимум 5 раз у русских не получилось. Так это даже жертвам фастфуда должно быть понятно, что прежде, чем жахнет, испытания бывают, и раз не долетело - пока не получилось. "Разведка США установила, что самый длительный полет занял чуть больше 2 минут, за которые ракета пролетела 35,4 км. Самый короткий полет длился всего 4 секунды, за которые ракета пролетела всего 8,05 км". За чем следили эти дурни? Кто и где их там отбирал так маху давать и подмахивать? То, что летит за 4 секунды на 8 км, за 120 секунд пролетает 35 км больше 6 раз. Не умеют даже врать. И вот это фирменное "CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны..." Что за спецслужбы такие в стране, что все их секреты в мировых новостях? В России так не палятся даже дети... А нафига нам умные враги?
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