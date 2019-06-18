Президент Зеленский в интервью газете Bild накануне своего визита в Германию отметил, что "все войны заканчиваются" и пообещал сделать все возможное, "чтобы добиться прекращения огня и остановить убийства и страдания наших людей в ближайшем будущем"

Эти благие намерения можно только приветствовать. Но для того, чтобы остановить убийства и страдания украинцев – если не в ближайшем будущем, то хотя бы в период исполнения Владимиром Зеленским своих полномочий – президент должен понять, что в наше время заканчиваются отнюдь не все войны, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Владимир Зеленский

Конфликт на Ближнем Востоке в тех или иных формах продолжается с 1948 года. Это не дипломатический конфликт, хотя дипломаты периодически разговаривают. Даже сейчас, когда Израилю после серии военных побед удалось добиться мира в том или ином виде с государствами-соседями, территорию еврейского государства регулярно обстреливают ракетами со стороны сектора Газа. Добавьте к этому амбиции Ирана – и вы поймете, что до окончания конфликта еще очень далеко.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Стороны заключили перемирие, которое регулярно прерывается военными действиями. Люди гибнут с обеих сторон.

Новини Феномен Зеленского

Конфликт вокруг Абхазии и Южной Осетии, который продолжался с 1991 года, привел к российско-грузинской войне. Сейчас горячего конфликта нет просто потому, что Россия фактически аннексировала территории грузинских автономий – как Крым. Но никаких реальных шансов на восстановление территориальной целостности у Грузии нет. Примерно так же обстоит и ситуация после войны в Приднестровье после 1992 года – Молдова пока что утратила шансы на восстановление своей территориальной целостности. Но ситуацию с Абхазией, Южной Осетией или Приднестровьем можно сравнить с Крымом: на их границах российские войска или войска режимов, которые подписали с Москвой соглашения о военной интеграции и помощи. А с Россией напрямую никто не хочет воевать.

С Донбассом ситуация намного сложнее и я бы сказал – хуже. Россия своего участия в конфликте не признает, продолжает доказывать, что кризис – внутреннее дело Украины. Владимир Зеленский хочет переговоров с Москвой в том или ином формате. А Владимир Путин хочет, чтобы Зеленский говорил с "сепаратистами" - то есть с руководителями марионеточных администраций. Зеленский хочет, чтобы прекратились обстрелы и убийства. А Путин хочет, чтобы в Киеве признали "особый статус" Донбасса.

В таком виде конфликт может продолжаться до бесконечности. Тем более, что в Москве уже поняли, что продолжение конфликта – великолепный способ влияния на украинскую власть и возможность манипулирования украинским обществом. Что с помощью войны можно менять президентов и расклад сил в парламенте. Москва ведет себя с Украиной как с едой, которую нужно довести до готовности. Может готовить блюдо на сильном огне, а может – на медленном. Главное – добиться результата, то есть превращения несъедобной после Майдана Украины в мягкое кушанье, которое можно будет легко переварить.

Владимир Зеленский говорит, что не может ждать еще 5 лет, потому что "украинцы гибнут каждый день". И если Минский процесс не сработает, готов попробовать "любой другой путь для переговоров , в "нормандском" или другом формате".

Но дело не в формате. Дело в России.

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