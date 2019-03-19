В держави багато функцій, але сьогодні скажу лише про три з них.

Держава – найбільший в країні роботодавець. Вчителі, лікарі, військові, правоохоронці – всі вони отримують зарплатню з бюджету.

Держава – найбільша в країні "страхова компанія", яка керує пенсійним та іншими фондами соціального страхування. З коштів, що перебувають під контролем держави, фінансуються соціальні виплати громадянам, які втратили роботу або здоров'я. З цих коштів виплачуються пенсії людям, які пропрацювали все життя на свою країну, – військовим і поліцейським, лікарям і вчителям, вченим, будівельникам, продавцям і таксистам.

Держава – найбільший в країні покупець товарів і послуг. І, на жаль, найбільш недобросовісний.

Саме при закупівлі товарів і послуг для держави – військової техніки і енергоносіїв, ліків і підручників, – на будівництві доріг і житла для військових виникає більшість корупційних зв'язків.

Корупція вимагає грошей, і тому держава-роботодавець, а точніше корумпована влада, недоплачує військовим, ламає єдину тарифну сітку бюджетників, позбавляє їх справедливої зарплатні.

Так само держава, маніпулюючи пенсіями військових і цивільних пенсіонерів, постійно намагається обдурити і недоплатити – гроші потрібні на корупцію.

Але держава – це люди, яких ми з вами обираємо.

Від нашого з вами вибору і здатності контролювати владу безпосередньо залежить наше життя.

Команда Юлії Тимошенко прямо каже – будемо лікувати нашу державу!

А у відповідь чуємо звинувачення в популізмі.

Якою є наша відповідь?

Вона проста: держава БУДЕ найбільш надійним роботодавцем, найбільш надійною "страховою компанією" і найбільш надійним і чесним покупцем в нашій країні!

Ми з вами зробимо це разом.

Твердою рукою.

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