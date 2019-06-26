Країна ніколи не збиралася воювати. Повіривши в мирне набуття Україною незалежності, влада не готувалася сама і не готувала до захисту країни ані суспільство, ані армію, ані економіку.

Найменше до такого розвитку подій адаптоване законодавче поле. Весь блок законів, покликаних забезпечити ефективну оборону і безпеку країни, захист життя мирних громадян та їхніх громадянських прав, безнадійно відстав від того, що відбувається в світі та від наших реалій.

Саме тому воєнний стан вводився в режимі хочу-не хочу і нагадував трагікомедію, тоді як реальній війні вже шостий рік не можуть придумати чесної назви. Деякі українські суди як і раніше намагаються оцінювати дії військових за законами мирного життя та лякаються, коли за позовами постраждалих громадян необхідно заарештовувати майно держави-агресора.

До колишнього президента, поки ще існуючого уряду і чинного складу парламенту багато претензій, але головна – всі вони виявилися не здатними адекватно зреагувати на збройну агресію, сформулювати стратегію дій, перестроїтися самі та перебудувати всі державні механізми. Вони залишають наступникам спотворене законодавче поле, нашпиговане корупційними закладками і ретельно прописаними процедурами загальної безвідповідальності.

Однак критику на адресу колишніх точно не варто сприймати як оплески майбутнім. Їх ще треба заслужити.

Об'єднана команда "Сили права" розробила Стратегію відновлення миру без територіальних і політичних поступок агресору. Ми підготували законодавче забезпечення її реалізації, над яким належить наполегливо працювати в наступному парламенті.

Сьогодні – про точковий, але дуже важливий крок.

Чинний Цивільний кодекс мирного часу передбачає, що компенсація заподіяної громадянинові шкоди виплачується щомісячно або одноразово, але не більш, аніж на три роки вперед.

Це означає, що за чинним законом вдові майора Ярослава Костишина з Томашівки Хмельницької області, яка залишилася в жовтні 2014-го з двома дев'ятирічними дочками-близнятами, необхідно кожні три роки разом з "Силою права" повертатися до суду та відсуджувати в держави-агресора чергову частину виплати дітям у зв'язку з втратою годувальника, а потім з самого початку починати непросту процедуру виконання такого рішення.

Ще складніше з пораненими солдатами. Прийняття рішень про стягнення шкоди, заподіяної державою-агресором, гальмується тим, що влада не спромоглася затвердити методику розрахунку такої шкоди. Це призводить до того, що деякі судді намагаються бездумно застосовувати методику розрахунку соціальної допомоги, яка надається інвалідам за рахунок українських платників податків, для розрахунку суми позову до держави-агресора.

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Команда "Сили права", спираючись на досвід країн НАТО та армії Ізраїлю, розробила спеціальну методику розрахунку шкоди здоров'ю, заподіяної агресором.

На затвердження цієї методики чекає Володимир Сторожук, який захищав країну в складі зведеного загону міліції Житомирщини та отримав влітку 2015-го важке поранення в Пісках, поблизу Донецького аеропорту. Чекають сотні інших скалічених воїнів, які слідом за ним, разом з нашою командою, пішли у наступ на юридичному фронті. Чекають десятки тисяч поранених, яким ще належить вступити в цю боротьбу.

Але навіть після затвердження підготовленої нами методики залишається законодавче обмеження на пред'явлення суми шкоди лише на три роки вперед. Це означає, що вісімнадцятирічному солдату, що залишився без ніг, необхідно кожні три роки, все своє життя, звертатися до суду для отримання за рахунок Росії компенсації та потім воювати за виконання кожного такого рішення.

Команда "Сили права" підготувала необхідні зміни до Цивільного кодексу України. Далі все буде залежати від того, наскільки працездатним і людяним стане новий парламент країни.

21 липня ми з вами обираємо не нові або старі обличчя.

Ми, всі разом, обираємо партії, які або мають, або не мають стратегії перемоги і відновлення мирного життя.

Ми обираємо політичні команди, які або здатні, або не здатні виправити недосконале і часто зіпсоване законодавче поле країни. Те саме поле, на якому українцям доведеться і далі перемагати ворога, орати, сіяти, будувати – одним словом, жити.

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