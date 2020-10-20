На місцевих виборах 5% бар'єр перетинають п'ять партій – соцопитування

На місцевих виборах 5% бар'єр проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "За майбутнє".

Про це говорять результати опитування, проведеного 16-19 жовтня соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з дослідженням, 52% українців вважають, що місцеві вибори в Україні нічого не змінять. 34% опитаних заявили, що ситуація в їхньому місті чи селі після виборів покращиться.

Ще 6% респондентів вважають, що ситуація в територіальних громадах погіршиться.

Водночас згідно з даними опитування, серед громадян України зафіксували поступове зростання позитивних очікувань від виборів на місцевому рівні з початку дослідження (початок вересня 2020 року).

Загалом про свою участь у місцевих виборах заявили 61% опитаних. 18% почали вагатися з відповіддю (50/50), ще 7% – можливо, візьмуть участь, 13% – малоймовірно, що візьмуть. Виборча мобілізація поступово зростає в молодшій і середній вікових категоріях.

У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%, 21% вагаються (50/50), 9% – можливо, прийдуть, 17% – малоймовірно. За останні два тижні кількість тих, хто готовий прийти на дільниці навіть у разі загострення епідемії, збільшилася.

58% опитаних відзначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% – не визначилися. Відносно високий рівень визначеності спостерігався серед найстарших респондентів.

Згідно з даними дослідження, умовний 5% бар'єр долають п'ять партій: "Слуга народу" (16,7% тих, хто визначився і має однозначний намір прийти на вибори), "Опозиційна платформа – За життя" (13,5%), "Європейська солідарність "(13,2%)," Батьківщина"(8,6%) і "За майбутнє"(7,4%).

Опитування проводилося серед жителів України у віці від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 5 тисяч респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 1,4%.

Як повідомив OBOZREVATEL, кандидат у депутати від партії "Пропозиція" в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, директор підприємства "Південенергобуд" Дмитро Литвиненко заявив про політичний тиск із боку керівництва обласної державної адміністрації та представників партії "Слуга народу".