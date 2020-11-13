В Україні почалося медичне "сортування" хворих на COVID-19, – лікар

В Одесі профільні й не тільки лікарні госпіталізують лише хворих із дуже важким перебігом коронавірусу. Причиною став не тільки обмежений резерв ліжко-місць, а й брак медперсоналу.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив Сергій Калинчук, який був головлікарем Одеської обласної лікарні в 2005-2010 роках. Він припустив, що незабаром така сама ситуація може спіткати й інші міста, передає ТСН.

"Те, що сьогодні вже відбувається, називається медичним сортуванням. Тому що ми не госпіталізуємо пацієнтів із середнім ступенем тяжкості хвороби", – зазначив медик.

За його словами, протягом доби 11 жовтня на лінію швидкої допомоги в Одесі надійшло приблизно сто викликів до інфікованих COVID-19. До того ж 70 із них потрібна була саме госпіталізація.

"Це після тих нових протоколів госпіталізації, які ввело Міністерство охорони здоров'я з початку цього тижня. Тобто, це дуже важкий стан: люди, у яких діагностовано декомпенсовану супутню патологію, пацієнти з важкими гіпертонічними станами, а також важким цукровим діабетом, яким і так уже показана госпіталізація", – пояснив Калинчук.

Він припустив, що незабаром те саме, що і в Одесі, буде й в інших українських містах. Також медик додав: якщо ще два тижні тому українці спостерігали черги карет швидкої допомоги біля приймальних відділень клінік, які займалися тільки COVID-19, то сьогодні вони стали меншими лише завдяки тому, що в міських лікарнях було перепрофільовано для прийому хворих на коронавірус до 350 ліжок.

"Це такі відділення, як опікове, кардіологія, неврологія та інші. Але резерв цих ліжок і персоналу дуже обмежений, а незабаром буде проблема вже з реанімаційними ліжками", – підсумував Калинчук.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського та главу його Офісу Андрія Єрмака госпіталізували в "Феофанію" з легкою формою коронавірусу. Відсутність серйозних симптомів підтвердила пресекретарка глави держави Юлія Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області половина з 18 лікарень, де лікують коронавірус, уже переповнені, а в деяких заповнюваність відділень становить понад 100%. Лікарі розповідають, що хворих доводиться розміщувати в коридорах, на кушетках, також не вистачає медичного персоналу.