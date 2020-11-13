В Украине началась медицинская "сортировка" больных COVID-19, – врач

В Одессе профильные и не только больницы госпитализируют лишь больных с очень тяжелым течением коронавируса. Причиной стал не только ограниченный резерв койко-мест, но и нехватка медперсонала.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил Сергей Калинчук, который был главврачом Одесской областной больницы в 2005-2010 годах. Он предположил, что вскоре такая же ситуация может настигнуть и другие города, передает ТСН.

"То, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой. Потому что мы не госпитализируем пациентов со средней степенью тяжести болезни", – отметил медик.

По его словам, в течение суток 11 октября на линию скорой помощи в Одессе поступило около ста вызовов к инфицированным COVID-19. Причем 70 из них нужна была именно госпитализация.

"Это после тех новых протоколов госпитализации, которые ввело Министерство здравоохранения с начала этой недели. То есть, это очень тяжелое состояние: люди, у которых диагностировано декомпенсированную сопутствующую патологию, пациенты с тяжелыми гипертоническими состояниями, а также тяжелым сахарным диабетом, которым и так уже показана госпитализация", – пояснил Калинчук.

Он предположил, что вскоре то же, что и в Одессе, будет и в других украинских городах. Также медик добавил: если еще две недели назад украинцы наблюдали очереди карет скорой помощи возле приемных отделений клиник, которые занимались только COVID-19, то сегодня они стали меньше лишь благодаря тому, что в городских больницах были перепрофилированы для приема больных коронавирусом примерно 350 коек.

"Это такие отделения, как ожоговое, кардиология, неврология и другие. Но резерв этих коек и персонала очень ограничен, а вскоре будет проблема уже с реанимационными койками", – подытожил Калинчук.

Напомним, президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака госпитализировали в "Феофанию" с легкой формой коронавируса. Отсутствие серьезных симптомов подтвердила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области половина из 18 больниц, где лечат коронавирус, уже переполнены, а в некоторых заполняемость отделений составляет более 100%. Врачи рассказывают, что больных приходится класть в коридорах, на кушетках, также не хватает медицинского персонала.