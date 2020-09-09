В Одеській області вилучили рекордну партію кокаїну на $17 млн. Фото та відео

Оперативники Державної прикордонної служби України вилучили рекордну партію кокаїну в морському порту "Південний" в Одеській області.

Вартість вилучених наркотиків перевищує 17 мільйонів доларів, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Незаконний вантаж прибув на судні з Еквадору разом з бананами. У контейнері виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном загальною вагою близько 112 кг.

"У контейнері оперативні співробітники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном. Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кг. Вартість вилучених наркотичних засобів на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів США", – йдеться в повідомленні.

Наркотики були розфасовані в брикети. МВС

Тривають процесуальні дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні в Києві у чоловіка вилучили 1 кг кокаїну, екстазі та ЛСД. Вартість наркотичних засобів склала близько 5 мільйонів гривень.

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