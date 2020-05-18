В Одесі в нічних клубах влаштували гучні вечірки, забувши про карантин. Відео

Юрій Сергієнко Одеса 17:28, 18.05.2020 Оновлено: 17:32, 18.05.2020

В одеських нічних клубах після пом'якшення карантину влаштували вечірки, в яких брали участь люди без засобів індивідуального захисту.

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Відвідувачі ігнорували дотримання соціальної дистанції, а також були без масок і рукавичок. Як зазначає "Сегодня", на вихідних вечірки пройшли в клубах Ibiza і Park Residence Odessa (щоб подивитися відео, проскролльте новина до кінця).

У Ibiza можна було замовити столик на шість осіб і більше. В Park Residence повноцінна вечірка зібрала десятки людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, елітний київський клуб Queen влаштував вечірку під час карантину. У мережу потрапили відповідні фото і відео.

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою провести перевірку всіх нічних клубів в місті.

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Одеса

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