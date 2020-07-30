В Одесі трапився спалах COVID-19 через відпочивальників: лікарні переповнені. Відео

В Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочивальниками стався спалах коронавірусу.

В інфекційній лікарні закінчуються місця для хворих на COVID-19, тому там готують резервну. У місті щодня фіксують до чотирьох десятків заражених, передає "ТСН".

Спалах пов'язують із напливом відпочивальників і повсюдним ігноруванням будь-яких карантинних обмежень. Люди танцюють на дискотеках, веселяться на атракціонах, відпочивають у заповнених ресторанах.

Скриншот Сюжет ТСН

За прогнозами медиків, такими темпами через десять днів в інфекційній лікарні не залишиться вільних місць. Щодоби хворих у шість разів більше, ніж два тижні тому.

"120 ліжок будуть перекваліфіковані лише під хворих із пневмонією. Цим ми звільнимо ліжка інфекційної лікарні. Проводитиметься повністю лабораторне обстеження ПЛР, швидкі тести і ІФА-тести для того, щоб заперечити ймовірність захворювання", – розповіла директорка КП "Міська лікарня №5" Алла Порохова.

Скриншот Сюжет ТСН

Курортний сезон в Одесі триватиме ще щонайменше місяць. Якщо статистика захворюваності не зміниться найближчим часом, регіон ще до осені може виявитися в червоній карантинній зоні зі значно більш жорсткими обмеженнями.

Скріншот Сюжет ТСН

Як писав OBOZREVATEL раніше, американські вчені довели небезпеку безсимптомних носіїв коронавірусу, дослідивши аналізи більше ніж 30 тис. осіб.