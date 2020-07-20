У Затоці потужна пожежа знищила дві бази відпочинку: є постраждалі. Фото

У Затоці Білгород-Дністровського району Одеської області вранці 20 липня згоріли відразу дві бази відпочинку.

Як повідомили в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, загоряння трапилося на вулиці Приморській, 99 близько 4-ї години ранку. Прибувши на місце, пожежники встановили, що палають шість дерев'яних будівель на базах відпочинку "Граніт" і "Атлантида".

Постраждав відпочивальник 1994 року народження – він отруївся продуктами горіння. Після огляду лікарями чоловік відмовився від госпіталізації. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У Затоці згоріло одразу дві бази відпочинку od.dsns.gov.ua

Пожежа в Затоці знищила два готелі й кафе od.dsns.gov.ua

Пожежа в Затоці почалася приблизно о 4 ранку od.dsns.gov.ua

Також пожежа знищила кафе "Заправка", що розташоване по сусідству, пошкодила будівлю аптеки й ще кілька будівель.

Очевидці повідомляють, під час пожежі на все селище було чутно вибухи газових балонів. Курортники з кількох пансіонатів, що розташовані поруч, пів ночі провели на вулиці, побоюючись, що вогонь може перекинутися на їхні будиночки.

За словами місцевих жителів, найімовірніше, це був підпал.

У Затоці згоріло відразу дві бази відпочинку od.dsns.gov.ua

У Затоці спалахнула пожежа на базі відпочинку od.dsns.gov.ua

Можлива причина пожежі – підпал od.dsns.gov.ua

Пожежа в Затоці також пошкодила сусідні кафе od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Одеси 12 липня сталася масштабна пожежа в житловому будинку, яка знищила цілий поверх. Ліквідувати її вдалося лише через кілька годин.