У Затоці потужна пожежа знищила дві бази відпочинку: є постраждалі. Фото

Гліб Іванов Одеса 11:02, 20.07.2020 Оновлено: 11:26, 20.07.2020

У Затоці Білгород-Дністровського району Одеської області вранці 20 липня згоріли відразу дві бази відпочинку.

Як повідомили в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, загоряння трапилося на вулиці Приморській, 99 близько 4-ї години ранку. Прибувши на місце, пожежники встановили, що палають шість дерев'яних будівель на базах відпочинку "Граніт" і "Атлантида".

Постраждав відпочивальник 1994 року народження – він отруївся продуктами горіння. Після огляду лікарями чоловік відмовився від госпіталізації. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У Затоці згоріло одразу дві бази відпочинку
od.dsns.gov.ua
Пожежа в Затоці знищила два готелі й кафе
od.dsns.gov.ua
Пожежа в Затоці почалася приблизно о 4 ранку
od.dsns.gov.ua

Також пожежа знищила кафе "Заправка", що розташоване по сусідству, пошкодила будівлю аптеки й ще кілька будівель.

Очевидці повідомляють, під час пожежі на все селище було чутно вибухи газових балонів. Курортники з кількох пансіонатів, що розташовані поруч, пів ночі провели на вулиці, побоюючись, що вогонь може перекинутися на їхні будиночки.

За словами місцевих жителів, найімовірніше, це був підпал.

У Затоці згоріло відразу дві бази відпочинку
od.dsns.gov.ua
У Затоці спалахнула пожежа на базі відпочинку
od.dsns.gov.ua
Можлива причина пожежі – підпал
od.dsns.gov.ua
Пожежа в Затоці також пошкодила сусідні кафе
od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Одеси 12 липня сталася масштабна пожежа в житловому будинку, яка знищила цілий поверх. Ліквідувати її вдалося лише через кілька годин.

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