У селі в Одеській області побудують унікальну площу з літнім кінотеатром

У селі Крижанівка Лиманського району Одеської області з'явиться сучасна європейського рівня площа з літнім кінотеатром і зоною відпочинку. Тендер на проведення реконструкції старого літнього кінотеатру виграла фірма "РД–БУД СУ–2", що входить до групи компаній "Рів'єра Девелопмент" Ігоря Учителя. Про це повідомляє видання newsliman.

У липні 2019 року територія кінотеатру, яка знаходиться навпроти будівлі Крижанівської сільської ради, була викуплена у приватної особи депутатом Лиманської районної ради Дьяковим С.А. і передана у власність крижанівської громади. Літній кінотеатр перебував у вкрай занедбаному стані і був майже зруйнований.

Згідно з проектом, буде реконструйовано будівлю літнього кінотеатру, а також упорядковано площу перед сільською радою, на якій буде організована зона відпочинку, з місцем для проведення часу з дітьми. Також підрядник повинен встановити там сучасний пішохідний фонтан і світлодіодний екран розміром 608*384, провести зовнішнє освітлення та відеоспостереження. У результаті повинна з’явитися гарна європейська площа за розумні кошти.

Група компаній "Рів'єра Девелопмент" досить відома в Одесі і області і має бездоганну репутацію. Компанія спеціалізується на проектуванні та реалізації різних об'єктів (квартира, будинок, прибудинкова територія, ресторан, готель, квартал, район, місто біля моря), інтегруючи в існуючий простір розвиток навколишньої активності. Крім того, компанія втілює в життя і соціальні об'єкти.

Фірма "РД–БУД СУ–2", що входить до цієї групи, раніше реконструювала будівлю Крижанівського центру надання адміністративних послуг. У 2019 році цей проект брав участь в міжнародному будівельному конкурсі "Європейська нагорода - Модернізація року" (EUROPEAN AWARD - Modernization of the Year), який проходив у Варшаві. І реконструйований будинок ЦНАП було визнано найкращим в Європі!

На Facebook-сторінці конкурсу також з'явилися фото Крижанівської сільради вночі. "Night view... The building of Kryzhanivka village council, Ukraine", - свідчить підпис до фотографій.

newsliman

newsliman

newsliman

Крім того, дана компанія виконувала роботи по будівництву П'ятого апеляційного адміністративного суду в Одесі. До модернізації суду підключили провідних українських архітекторів, дизайнерів і IT-фахівців. Нова будівля обладнана з урахуванням сучасних європейських стандартів. За зразок було взято Баварський адміністративний суд, розташований в Мюнхені. Нова будівля суду обладнана зручними залами засідань, місцями очікування для відвідувачів, їдальнею. Також є кімнати ознайомлення з матеріалами справ, електронне табло з наочною ілюстрацією даних про хід судових процесів, а також зали для відеоконференцій.

newsliman

newsliman

newsliman

Дану будівля також визнано однією з кращих будівель судів України, а ремонт в ній виконано якісно і сучасно, що відзначає кожен адвокат, який заходив усередину.

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