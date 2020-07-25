У лікарні Одеси розгорівся скандал через безкоштовну операцію, за яку "збили" гроші

Одеса 14:19, 25.07.2020 Оновлено: 14:41, 25.07.2020

У пацієнтки Одеської міської клінічної лікарні №11 взяли 10 тисяч грн за операцію, витрати на яку, як виявилося пізніше, повністю покриває Національна служба здоров'я України.

Як пише "Думская", пацієнтка – туристка з іншого міста. У медзаклад вона потрапила як ургентний хворий, на швидкій.

Через п'ять годин їй провели операцію у відділенні гінекології. Після цього дівчину попросили відшкодувати вартість медичних послуг. За підрахунками медиків, сама операція коштувала 8 тисяч грн, анестезія – 1000 грн, необхідні аналізи – ще 1000 грн.

Друзі пацієнтки, які згадали, що другий етап медичної реформи передбачає проведення невідкладних операцій за рахунок держави, вирішили звернутися на гарячу лінію НСЗУ. Їм підтвердили, що такі операції безкоштовні, і порадили звернутися до керівництва клініки.

Після звернення до керівництва дівчині в той же день віддали частину витрачених коштів – 8 тисяч грн. Її друзі переконані, що якби вони не звернулися з претензією до НСЗУ, гроші так би й "осіли в кишенях медиків".

Також з'явилася інформація, що співробітницю відділення, яка взяла гроші, звільнили. Однак пізніше головлікар ГКБ №11 Микола Турчин заявив, що лікарка не звільнена, а обійшлася організаційним стягненням і "останнім попередженням".

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 квітня в Україні набув чинності другий етап медичної реформи. Водночас послуги екстреної та невідкладної допомоги залишаються безкоштовними для всіх пацієнтів.

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