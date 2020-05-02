2 мая в Одессе отмечают второй День рождения города.

Если бы не активная гражданская антитеррористическая операция одесситов против уже вооружённых сторонников российской агрессии и оккупации Украины в Одессе 2 мая 2014 года, в условиях предательства руководства местной милиции и спецслужб, Одесса сегодня повторила бы судьбу Донецка и Луганска 6 лет назад, а Украина, возможно, проиграла бы войну.

И к пожару, где было 48. Среди сгоревших в пожаре - 15 граждан России, 10 из Приднестровья, но, заметьте, ни одного одессита.

Найденное в доме профсоюзов оружие - из России и Приднестровья. И, например, что делал в Одессе лейтенант, командир взвода воинской части ВС РФ?

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской.