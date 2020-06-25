Прибрати аварійний танкер Delfi зобов'язаний його власник, – АМПУ

Адміністрація морських портів України (АМПУ) заявила, що на сьогоднішній день не має жодних законних підстав для самостійного прибирання судна Delfi, що затонуло біля одеського пляжу "Дельфін".

Як повідомила пресслужба АМПУ, всі роботи повинні виконуватися винятково власником.

"Адміністрація морських портів України, з огляду на активне обговорення цього питання громадськістю, підкреслює: єдиним законним шляхом вирішення проблеми з аварійним танкером є виконання всіх робіт і ліквідація наслідків інциденту безпосередньо і винятково власником", – підкреслюється в повідомленні.

Як зазначається, можливість самостійно виконати підйом і транспортування затонулого судна, відповідно до ст. 123 Кодексу торгового мореплавання, АМПУ отримає тільки за умови настання ряду умов:

власник судна не забезпечить його підйом в терміни, встановлені капітаном порту (Держслужби морського та річкового транспорту України). Таким чином, право з підйому судна АМПУ отримає не раніше 20 липня 2020 року;

Держекоінспекція надасть відповідний документ про те, що танкер Delfi представляє "безпосередню загрозу забруднення навколишнього середовища";

власник судна документально підтвердить готовність і візьме на себе зобов'язання компенсувати ДП "АМПУ" витрати на проведення робіт;

капітан порту Одеса надасть дозвіл на підняття майна, що затонуло в межах акваторії морського порту.

"Тільки в разі виконання цих умов, ДП "АМПУ" отримає право виконувати роботи по ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Якщо хоча б одна з наведених умов не настане, право (а в цьому випадку і обов'язок) підняти і прибрати судно буде зберігатися винятково за власником. До речі, станом на 23 червня 2020 року ДП "АМПУ" отримало офіційну, чітку і недвозначну відмову судновласника від залучення АМПУ, компенсації витрат, а також запевнення у повному розумінні відповідальності і фінансової, організаційної та технічної готовності судновласника підняти власне судн ", – вказала пресслужба.

Як зазначається, організаційно АМПУ до цього підйому готова ще починаючи з 1 квітня – спочатку встановленого капітаном порту терміну. Тендерна документація ретельно відпрацьована і узгоджена, кошти в фінансовому плані передбачені.

"За останніми даними, план виконання робіт, наданий судновласником, опрацьований і узгоджений капітаном Одеського морського порту і органами Держекоінспекції. З урахуванням зазначеного, активізацію виконання підготовчих робіт, за зверненням судновласника граничний термін виконання робіт з прибирання танкера Delfi з акваторії одеського пляжу капітаном порту продовжений", – поінформували в АМПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: