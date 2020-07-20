Зеленський запропонував кандидатуру мера в Одесі відомому гравцеві КВН, – ЗМІ

В Одесі від "Слуги народу" на місцевих виборах за посаду мера може балотуватися відомий гуморист, лідер команди КВН "Одеські джентльмени" Олег Філімонов.

Як пише "РБК-Україна", його кандидатуру особисто схвалив президент Володимир Зеленський.

У Харкові на противагу чинному мерові Геннадію Кернесу в СН висловили намір висунути бізнесмена зі сфери IT Романа Катеринчика. Підприємець відомий тим, що в останніх дострокових виборах до Верховної Ради замикав першу десятку списку партії блогера Анатолія Шарія.

У Дніпрі від "Слуги народу" за крісло мера може поборотися головлікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, нинішній депутат облради від БПП Сергій Риженко. Зазначимо, що нардеп від СН Максим Бужанський раніше заявляв, що братиме участь у виборах мера Дніпра, незалежно від вибору Зеленського.

У Черкасах від президентської партії можуть висунути нардепа Олександра Скічка, а депутатку-мажоритарницю Тетяну Рябуху СН планує висунути в Сумах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народну депутатку Ірину Верещук обрали єдиним кандидатом від "Слуги народу" на вибори мера Києва, які пройдуть восени 2020 року.