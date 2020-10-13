Зеленський та Дуда відкрили економічний форум в Одесі. Відео

Олексій Тітофф Політика 15:33, 13.10.2020 Оновлено: 15:38, 13.10.2020

У вівторок, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський та глава Польщі Анджей Дуда відкрили економічний форум в Одесі.

Як повідомляє пресслужба ОПУ, захід пройшов в будівлі готелю на вулиці Академічній. В ході форуму Зеленський закликав польський бізнес активніше інвестувати в українську економіку та брати участь в приватизації державних підприємств.

Гарант зазначив, що в 2019 році товарообіг між нашими країнами в минулому році склав майже 8 млрд доларів. За його словами, Польща є другим найбільшим у світі ринком для експорту українських товарів.

"Передумови для успішного ведення бізнесу створені і є досить потужними між нашими країнами ... Радий, що з нами сьогодні знаходяться наші польські партнери. Відомо, що мета України – це повноцінне членство в ЄС і Польща надає нам в цьому величезна сприяння. І сьогодні буде підписаний важливий документ про співпрацю між портами Гданська та Одеси", – зазначив Зеленський.

У свою чергу, Дуда сказав, що без хорошої інфраструктури неможливо будувати взаємну співпрацю, зокрема торговельну та економічну.

"Звичайно, модернізація логістичної інфраструктури – це наш розвиток. Поліпшення доріг сприятиме збільшенню товарообігу як на морі, так і на землі ... І ми будемо підтримувати українські амбіції в розвитку України як транзитної країни в Східній Європі", – акцентував польський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський та Анджей Дуда випустили спільну заяву про агресію Росії та співробітництво.

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