У психоневрологічному інтернаті на Одещині відбулося масове зараження коронавірусом

Дарина Дурова Політика 20:58, 23.06.2020

В Одеській області стався спалах COVID-19 у Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті.

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22 червня в установі підтвердили 20 нових випадків зараження співробітників. Минулого тижня було відомо про чотирьох хворих, передає "Думская".

Психоневрологічний будинок-інтернат було закрито на карантин. Частина персоналу перебуває на самоізоляції вдома, інші знаходяться на обсервації в самому інтернаті.

"На обсервації знаходяться співробітники, які обслуговують підопічних. Їх розмістили в кімнатах відпочинку", – розповів директор ПНІ Максим Янковський.

Він додав, що в найближчі дні всіх 203 підопічних перевірять на коронавірус. Також встановлюється коло контактних осіб хворих, серед яких їхні близькі, родичі, друзі.

Керівник установи також знаходиться на карантині в інтернаті. Він заявив, що підопічні та співробітники забезпечені продовольством і всім необхідним приблизно на три тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені спрогнозували, що друга хвиля пандемії COVID-19 в разі істотного масового ослаблення карантину може початися вже в кінці серпня або на початку вересня. При цьому вірус навряд чи ослабне.

Британські вірусологи також заявили, що зняття карантину може стати головним спусковим гачком нового спалаху коронавірусу.

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