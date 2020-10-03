ЦВК зняла з виборів мера Одеси "клонів" Зеленського, Філімонова і Саакашвілі

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію однофамільців президента Володимира Зеленського, Олега Філімонова і Міхеїла Саакашвілі на виборах мера Одеси.

Рішення було ухвалене за скаргою Одеської обласної організації "Слуги народу" про те, що місцева територіальна виборча комісія не перевіряє документи кандидатів, повідомляється на сайті ЦВК.

Так, скасована реєстрація чотирьох однофамільців Філімонова, два – Зеленського і один – Саакашвілі.

Комісія з'ясувала, що в поданих документах немає інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори.

Також в ЦВК наголосили, що виборців намагалися ввести в оману шляхом реєстрації так званих "клонів".

В результаті Центрвиборчком скасував постанову тервиборчкому і зобов'язав його повторно розглянути документи. Також у поліцію направлено звернення з проханням провести перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеську міську територіальну комісію подали документи кілька однофамільців або повних тезок популярних кандидатів в мери, а також відомих політиків. Серед них окрім Зеленського, Філімонова і Саакашвілі був також Геннадій Труханов.