Ройтбурд заявив, що йде на вибори до Одеської облради від партії Порошенка

Директор Одеського художнього музею, художник Олександр Ройтбурд ухвалив рішення балотуватися до складу Одеської обласної ради від партії "Європейська солідарність" на найближчих виборах, які відбудуться восени.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Ройтбурд зауважив, що при цьому не вступатиме в саму політсилу.

"Я йду на вибори до наступної облради. Від партії "Європейська солідарність". Я не член партії "Європейська солідарність". Але я вдячний їй за те, що вона надала мені шанс відстоювати мою позицію не біля стін обладміністрації, а в сесійній залі", – написав Ройтбурд.

При цьому він зазначив, що йде не в опозицію і не у владу і його не цікавить політична кар'єра, однак повідомив, що ухвалити таке рішення його підштовхнув тривалий конфлікт із представниками партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Я йду захистити і музей і надати йому нове дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста", – пояснив Ройтбурд.

Олександр Ройтбурд / Facebook

Олександр Ройтбурд / Facebook

Як писав OBOZREVATEL, у рейтингу вподобань киян на виборах до Київради лідирує партія "Європейська солідарність", за нею йде "Слуга народу", далі – "Удар".