Найстарший депутат в Одесі Філімонов заразився коронавірусом
Депутат від міської ради Одеси й колишній кандидат у мери міста від "Слуги народу" Олег Філімонов захворів на коронавірус.
На своїй сторінці у Facebook він написав, що це сталося кілька днів тому. Зараз політик перебуває на самоізоляції.
"Кілька днів тому захворів на COVID-19 і пішов на самоізоляцію. Болячка противна й підступна, але нібито в мене не важкий варіант. Найгірше те, що зараз період підготовки й ухвалення міського бюджету, а я лежу. Друзі, бережіть себе!" – написав він.
Філімонов також закликав громадян носити маски й за можливості уникати людних місць.
"Лікується ця гидота складно й краще не хворіти", – зазначив депутат.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня мер Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний тест на COVID-19.
Зазначимо, що в одеських лікарнях склалася важка ситуація з коронавірусом, зокрема, деякі пацієнти просять про евтаназію, а також не вистачає кисню.