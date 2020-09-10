Філімонов про боротьбу за крісло мера Одеси: мені пишуть: "навіщо ти туди поперся?"

Кандидат у мери Одеси Олег Філімонов розповів, чому він вирішив балотуватися на цей пост.

В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" 10 вересня він заявив, що відсутність управлінського досвіду у нього не є проблемою.

"Мені пишуть: "Навіщо ти туди поперся?". Важливо не хто йде на пост мера, а команда. Я займатимуся стратегією", – сказав Філімонов.

Кандидат переконаний, що Одесі потрібен "не міцний господарник, а нормальна, чесна, правдива, не замазана людина, яка приведе з собою досить потужну і сильну команду професіоналів".

"У моїй команді будуть люди, які добре знають ЖКГ, економіку і фінанси, медицину. А я буду займатися стратегією, тим, якою я бачу Одесу через 5-10 років", – пояснив він.

Філімонов також заявив, що він не є технічним кандидатом, який зручний нинішньому міському голові Геннадію Труханову.

"Мотивація піти і брати участь у мерських виборах у мене була досить серйозна, тому що в Одесі протягом усієї незалежності України не було єдиного погляду на те, як місто має розвиватися", – сказав кандидат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український комік Олег Філімонов був висунутий кандидатом у мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу" 31 серпня.