Під Одесою сімейний лікар з коронавірусом заразив 32 медика

У Подільську Одеської області станом на 25 квітня лабораторно підтвердили 32 випадки захворювання коронавірусом СOVID-19 у медичних працівників.

Про це повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook. Куций зазначив, що за даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини, і найімовірніше, заразилися від нього. Летальний випадок страпився тиждень тому.

"Прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подільська. Як ви знаєте, через епідемічну ситуацію в місті було вирішено посилити карантин і протестувати ПЛР-методом всіх медпрацівників. Результати невтішні. 32 позитивних аналізи – медпрацівники Подільської районної лікарні", – написав він.

Станом на 19:30 25 квітня в місті Подільськ зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

"Зараз чекаємо остаточних результатів ПЛР-тестування медпрацівників міської лікарні. Через ситуацію, що склалася в місті, я екстрено збираю комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть вжиті невідкладні заходи", – зазначив він.

Відзначимо, в Одеській області станом на 25 квітня зафіксовано вже 219 випадків захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському Одеської області від наслідків коронавируса 19 квітня помер 60-річний сімейний лікар.