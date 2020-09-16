Одеські лікарні переповнені, почався ковідний колапс, – лікар

В Одесі почався повний ковідний колапс: лікарні заповнені, в деяких вже не вистачає кисневих масок, а на госпіталізацію потрапляють тільки "важкі пацієнти".

Про це OBOZREVATEL на умовах анонімності розповіла один з сімейних лікарів Одеси. За її словами, хворих багато, хворіють цілими родинами, а нинішню офіційну статистику по регіону можна сміливо множити як мінімум вдвічі.

"Одесу наздогнало тотальне недотримання карантину, масові свята на день міста. Інфікованих дуже багато. Один хворий, який потрапив до лікарні, розповів, що там просто жах. Восьмеро осіб в палаті, люди реально б'ються за кисень. Хоча МОЗ запевняє, що кисневих масок у нас досить", – підкреслила лікар.

Черга зі швидких під одеської міською лікарнею. Facebook Олександра Івасівка-Навроцького

За її словами, результати тестування спізнюються на 4-7 доби, тому нинішню статистику по кількості хворих можна множити вдвічі. Але навіть незважаючи на це, одесити досі не дотримуються маскового режиму.

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