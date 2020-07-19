На Одещині відпочивальник трагічно загинув на морі: деталі НП

У Білгород-Дністровському районі на Одещині трагічно загинув на воді 42-річний відпочивальник із Дніпропетровщини.

Нещасний випадок трапився вдень 18 липня у курортному селищі Затока. Про це повідомили у Білгород-Дністровському відділі поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, несумісні із життям травми турист отримав під час катання на гумовому плавзасобі, коли зіткнувся з водяним скутером.

"Від отриманих тілесних ушкоджень він помер у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Турист смертельно травмувався під час катання на гумовому плавзасобі (od.npu.gov.ua)

Зазначається, що обставини трагедії на місці події встановлювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Нині ж вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 276 ( порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у курортному селі Залізний Порт Голопристанського району на Херсонщині 3-річна дівчинка втопилася під час купання в морі на надувному матраці.