Бізнесмен погуляв в клубі Ibiza на 124 тисячі гривень і похвалився цим

Юрій Сергієнко Гроші 18:52, 28.06.2020 Оновлено: 18:56, 28.06.2020

В одеському клубі Ibiza харківський бізнесмен Владислав Безрук витратив за вечір 124 тисячі гривень.

Відповідні фото і відео відпочинку разом з друзями він опублікував в Instagram в тому числі і чек (щоб подивитися їх, доскролльте до кінця новини).

Бізнесмен витратив на відпочинок 124 тисячі гривень
Instagram Владислава Безрука

Безрук є власником юридичної компанії "Легіон" в Харкові, яка спеціалізується на роботі з представниками аграрного бізнесу.

Бізнесмен витратив на відпочинок 124 тисячі гривень
Instagram Владислава Безрука

У соцмережах він регулярно публікуємо знімки, підкреслюючи своє багатство і красиве життя.

Бізнесмен витратив на відпочинок 124 тисячі гривень
Instagram Владислава Безрука
Бізнесмен любить демонструвати гарне життя в соцмережах
Instagram Владислава Безрука

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одеському клубі Ibiza влаштували велику вечірку, незважаючи на діючі в Україні карантинні заходи.

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Одеса Гроші

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