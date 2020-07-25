Ескадра кораблів НАТО зайшла в порт Одеси. Фото

Одеса 13:04, 25.07.2020 Оновлено: 13:19, 25.07.2020

У суботу, 25 липня, вранці відразу п'ять кораблів НАТО зайшли в одеський порт.

Як пише "Думская", кораблі брали участь в українсько-американських навчаннях Sea Breeze 2020.

Першими ошвартувалися у військово-морській базі "Південь" корвети – румунський "Контр-адмірал Себастіан" і болгарський "Бадьорий". Потім у порт прибули іспанський F101 "Альваро де Базан", турецький F243 "Йилдірім" і румунський F222 "Регіна Марія".

"Всі кораблі вже не раз гостювали в Одесі, крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі", – йдеться в повідомленні.

Екіпаж іспанського флагмана на цих навчаннях відзначився – льотчики зуміли провести успішну рятувальну операцію з доставки травмованого американського моряка з есмінця "Портер" DDG78 на Шкільний аеродром Одеси.

Кораблі простоять в Одесі до 28 липня.

Кораблі НАТО зайшли в Одесу
dumskaya.net
Кораблі НАТО зайшли в Одесу
dumskaya.net
Кораблі НАТО зайшли в Одесу
dumskaya.net
Кораблі НАТО зайшли в Одесу
dumskaya.net
Кораблі НАТО зайшли в Одесу
dumskaya.net

Як писав OBOZREVATEL, ювілейні, 20-ті навчання Sea Breeze 2020 проходять у Чорному морі з 20 липня.

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Одеса

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