Всі пляжі Одеси визнали небезпечними: купатися не радять

Одеса в деталях 19:54, 10.07.2020 Оновлено: 19:54, 10.07.2020

Морська вода біля узбережжя Одеси, Затоки і Сергіївки станом на 10 липня не відповідає санітарно-мікробіологічними нормам.

Про це повідомив Одеський лабораторний центр МОЗ. Фахівці досліджували 93 проби з різних зон.

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і на пляжах Овідіопольського, Лиманського, Білгород-Дністровського, Кілійського і Татарбунарського районів Одеської області досліджено 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники. Не відповідають нормативним вимогам 32 проби (пляжі Одеси, смт. Затока (район "Центральний"), рекреаційна зона с. Сергіївка ("Сільський пляж")", – сказано в повідомленні.

Епідеміологи порекомендували одеситам і гостям міста утриматися від купання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заввідділом епіднагляду Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Олена Варецька заявила, що на всіх одеських пляжах вода не відповідає мікробіологічним нормам, в ній виявили кишкову паличку.

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