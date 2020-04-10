Від пневмонії померла мешканка Одещини, яку кілька годин везли в лікарню

Одеса в деталях 14:16, 10.04.2020 Оновлено: 14:16, 10.04.2020

Мешканка Одеської області, яку у важкому стані кілька годин везли в опорну лікарню в Подільську, померла.

Причиною її смерті стала важка пневмонія, пише "Українська служба інформації".

Від пневмонії померла мешканка Одещини, яку кілька годин везли в лікарню
USI

За словами начальниці обласного управління охорони здоров'я НаталіЇ Одарій-Захарьївої, пацієнтка була у важкому стані. У той же час за результатами аналізів стало відомо, що коронавірус у неї не підтвердився.

Відзначимо, що швидка допомога, яка везла пацієнтку, була неукомплектованою, апарат штучної вентиляції, взятий з райлікарні, по дорозі відключився.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області на ранок 10 квітня налічується 50 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

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