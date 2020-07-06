Від Аркадії до 16-ї станції Великого Фонтану: всі пляжі Одеси заражені кишковою паличкою. Відео

Одеса в деталях 18:36, 6.07.2020 Оновлено: 18:36, 6.07.2020

На всіх одеських пляжах вода не відповідає мікробіологічним нормам, в ній виявили кишкову паличку.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на слова завідувачки відділом епіднагляду Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Олени Варецької. Одеситам і гостям міста порекомендували утриматися від купання (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

"У цій воді ми виявили високий рівень лактозо-позитивної кишкової палички. Це наш основний показник, що характеризує забруднення води", – пояснила експерт.

Вона зазначила, що в результаті попадання в організм людини ці мікроорганізми можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту і різні коліти.

"При ковтанні існує небезпека захворіти на будь-яку інфекційну хворобу, пов'язану з шлунково-кишковим трактом. Однак це залежить від імунного статусу організму, а також від дози отриманого мікроорганізму", – пояснила Варецька.

Вона підкреслила, що через виявлену кишкову паличку пляжі для відвідувачів закривати не будуть, оскільки це є "порушенням конституційних прав людини". Купатися чи ні – кожна людина повинна вирішувати самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня санітарні лікарі відібрали проби морської води на 13-й станції Великого Фонтану, Отраді і Дельфіні і виявили кишкову паличку.

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