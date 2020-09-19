В лікарні Одеси черги зі швидких, медики хамлять і лікують не за протоколом – журналістка

У мережі поскаржилися на брак місць і лікарів в Одеській міській лікарні №5, а також лікування хворих із підозрою на коронавірус не за протоколом.

Про випадок зі своєю родичкою, яка потрапила в цю лікарню, на сторінці у Facebook написала журналістка Віра Черниш. Вона розповіла, що жінка перебувала в загальній палаті, і лише після позитивного тесту на COVID-19 її можуть перевести в інфекційне відділення.

У середньому, за словами Черниш, очікування результатів займає тиждень. При цьому першу добу родичка з високою температурою просиділа в коридорі, тому що не було місць.

"Температура 39 вже два тижні, вода в легенях, дикий головний біль, із ліжка встати не може", – описала вона симптоми жінки.

Черниш розповіла, що медики лікували пацієнтку лише жарознижуючим.

"Один лікар на 90 осіб, його хвора бачила раз або два за весь час. Вночі медсестри не приходять, ти сам по собі. Вдень приходять зрідка, хамлять. Одна пацієнтка впала, розбила голову. Допомогу їй надавали сусіди із нещастя", – написала вона.

Користувачка додала, що в лікарню стоїть черга зі швидких, по 20 машин за день. "Місця в лікарні закінчуються, та й користі від таких місць?" – обурилася вона.

"Якщо захворів, або сам одужаєш, або помреш. Природний відбір – якось так можна охарактеризувати те, що коїться в цій і, я впевнена, практично у всіх інших українських лікарнях", – зазначила Черниш.

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