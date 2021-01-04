В Одесі пояснили зниження захворюваності на COVID-19: за добу зробили всього 86 ПЛР-тестів і жодного ІФА

Низький показник хворих на COVID-19 за добу, 3 січня, в Одеській області пов'язаний з невеликою кількістю проведених тестів.

Про це повідомила Думська. Станом на 3 січня в області було зафіксовано всього 285 випадків інфікування.

В Одеській міськраді повідомили, що за день в місті провели всього 86 ПЛР-тестів і жодного ІФА-тесту.

За словами заступника директора обласного лабораторного центру МОЗ України Сергія Дементьєва, 3 січня було проведено 253 дослідження пацієнтів з регіону.

Він пояснив, що центр не контролює процес збору зразків, а лише приймає їх на дослідження з медичних установ.

Видання відзначило, що кількість тестів на COVID-19 неухильно падає по всій країні з початку листопада. Якщо тоді на добу проводили 32 тисячі тестів, то до Нового року – всього 15 тисяч.

"Не дивлячись на зниження кількості тестів, відсоток інфікованих, які вони показують, не змінюється. Тобто, виходить, що якби робили вдвічі більше, то є підстави припускати, що було б удвічі більше хворих теж", – сказано в публікації.

Крім того зазначено, що ПЛР-тести роблять переважно в державних лабораторіях, а на час новорічних свят вони могли перейти на обслуговування тільки невідкладних випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційна статистика по коронавірусу в в Україні не відповідає реальній ситуації через недостатню кількість тестувань. Таку думку висловив п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він зазначив, що в Україні в останні дні різко впала кількість тестувань.