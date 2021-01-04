В Одессе объяснили снижение заболеваемости COVID-19: за сутки сделали всего 86 ПЦР-тестов и ни одного ИФА

Низкий показатель заболевших COVID-19 за сутки, 3 января, в Одесской области связан с небольшим количеством проведенных тестов.

Об этом сообщила Думская. По состоянию на 3 января в области было зафиксировано всего 285 случаев инфицирования.

В Одесском горсовете сообщили, что за день в городе провели всего 86 ПЦР-тестов и ни одного ИФА – теста.

По словам замдиректора областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Дементьева, 3 января было проведено 253 исследования пациентов из региона.

Он пояснил, что центр не контролирует процесс сбора образцов, а только принимает их на исследование из медицинских учреждений.

Издание отметило, что количество тестов на COVID-19 неуклонно падает по всей стране с начала ноября. Если тогда в сутки проводили 32 тысячи тестов, то к Новому году – всего 15 тысяч.

"Несмотря на снижение количества тестов, процент инфицированных, которые они показывают, не меняется. То есть, получается, что если бы делали вдвое больше, то есть основание предполагать, что было бы вдвое больше заболевших тоже", – сказано в публикации.

Кроме того, отмечено, что ПЦР-тесты делают преимущественно в государственных лабораториях, а на время новогодних праздников они могли перейти на обслуживание только неотложных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальная статистика по коронавирусу в Украине не соответствует реальной ситуации из-за недостаточного количество тестирований. Такое мнение высказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что в Украине в последние дни резко упало количество тестирований.