В Одесі поїзд зійшов з рейок і загорівся: відео жорсткої аварії

В Одесі вантажний потяг зійшов з рейок, врізався в бетонну огорожу і загорівся.

Інцидент стався в ніч на 13 квітня в районі залізничної станції Застава-1, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі поїзд зійшов з рейок і загорівся Telegram-канал kurs_odessa

На даний момент відомо, що це був путемонтажний вантажний потяг.

У пресслужбі Одеської залізниці інформацію поки не коментують, інформації про постраждалих також поки немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поїзд розчавив вантажівку в великому ДТП.