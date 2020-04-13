В Одесі поїзд зійшов з рейок і загорівся: відео жорсткої аварії

Одеса в деталях 10:18, 13.04.2020 Оновлено: 10:26, 13.04.2020

В Одесі вантажний потяг зійшов з рейок, врізався в бетонну огорожу і загорівся.

Інцидент стався в ніч на 13 квітня в районі залізничної станції Застава-1, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі поїзд зійшов з рейок і загорівся
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На даний момент відомо, що це був путемонтажний вантажний потяг.

У пресслужбі Одеської залізниці інформацію поки не коментують, інформації про постраждалих також поки немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поїзд розчавив вантажівку в великому ДТП.

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